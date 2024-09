Il paradiso delle signore anticipazioni: Marta, con Enrico c’è simpatia?

Sempre presa dalla Galleria Milano Moda, Marta (Gloria Radulescu) sarà spesso molto assorbita dal lavoro e incontrerà di nuovo Enrico (Thomas Santu); il ragazzo infatti sarà il nuovo magazziniere al Paradiso delle Signore e presto i due giovani si incontreranno dopo un primo rocambolesco scontro. Chissà che questo ragazzo oltre a fare il bel tenebroso non abbia altro in serbo…

Nel frattempo, per la festa di compleanno di Michelino, il figlio di Mirella (Giulia Sangiorgi), Marta avrà intenzione di donare ai bambini della casa-famiglia un suo vecchio teatrino che, però, andrebbe restaurato. E così chiederà aiuto ad Armando (Pietro Genuardi).

L’uomo non saprà se riuscirà a restaurare il teatrino di Marta per l’indomani, mentre Enrico scoprirà la storia della casa-famiglia. Cosa farà il magazziniere, stregato dalla bella imprenditrice del grande magazzino accanto?

Quel che è certo è che Ferraris non farà in tempo a restaurare il teatrino per la festa ma la Guarnieri lo riceverà ugualmente: ebbene sì, il piccolo capolavoro sarà opera di Enrico. Sarà in quel frangente che i due verranno presentati per la prima volta, ma entrambi ricorderanno il loro primo incontro e si riconosceranno. Che sia l'inizio di una simpatia?