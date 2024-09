Il paradiso delle signore anticipazioni: Matilde di nuovo in pericolo?

A Il paradiso delle signore, da quando Matilde (Chiara Baschetti) e Vittorio (Alessandro Tersigni) sono fuggiti per vivere il loro amore, Tancredi (Flavio Parenti) sembra non aver superato l’accaduto e, anzi, il livore nei confronti della moglie e del suo acerrimo bellico sembra essersi acuito col tempo.

Se c’è invece qualcuno che da lontano continua ad aiutare la coppia di amanti fuggitivi e a restare in contatto con loro é Marta (Gloria Radulescu); quest’ultima riceverà una telefonata dalla Frigerio, bisognosa di chiederle un grosso favore: le serviranno dei disegni di alcuni progetti del padre, che, nella fretta di partire per gli Stati Uniti, ha lasciato a Milano.

La Guarnieri scoprirà che i disegni del padre di Matilde sono in mano proprio al conte di Sant’Erasmo, che, a quel punto, deciderà di porre delle condizioni: li consegnerà esclusivamente alla moglie in persona. Sarà chiaramente una trappola e tutti saranno preoccupati per le sorti di Conti e della sua amata!

Ci sarà una soluzione? Quel che sappiamo è che Marta proporrà un'alternativa a Tancredi per la consegna dei disegni: il conte accetterà o il rancore finirà per trasformarlo definitivamente? Lo sapremo presto…