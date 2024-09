Il paradiso delle signore anticipazioni: Odile dove lavorerà? Lei accetta la proposta di…

L’arrivo di Odile (Arianna Amadei) a Il paradiso delle signore ha riacceso e acuito in Umberto (Roberto Farnesi) la voglia di rivalsa verso Marcello (Pietro Masotti) e nessuno dei due ha intenzione di lasciarsi scappare l’occasione di compiacere Adelaide (Vanessa Gravina) coinvolgendo la figlia nel lavoro… ma chi la spunterà?

Guarnieri lancerà un’idea per ingraziarsi Odile sotto gli occhi compiaciuti della Contessa; dal canto suo, Barbieri vorrà stringere un rapporto di fiducia con la ragazza, sempre per far piacere ad Adelaide.

Mentre Marcello farà un passo in più invitando a casa sua Adelaide e la figlia, Odile finalmente farà il suo ingresso al Circolo ma, conoscendo la ragazza, siamo sicuri che andrà tutto liscio? Naturalmente no: la nuova arrivata trasgredirà le regole e creerà scalpore!

Nonostante i colpi di testa della giovane Sant'Erasmo, Marcello intenderà chiedere a Odile di lavorare per lui al Paradiso; lei però avrà un'idea originale per una campagna pubblicitaria alla Galleria Milano Moda e annuncerà alla madre di voler accettare una proposta di Umberto. Sarà dunque la GMM il futuro lavorativo di Odile di Sant'Erasmo? Staremo a vedere!