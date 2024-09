Il paradiso delle signore anticipazioni: Roberto una ne pensa e cento ne fa!

Grazie all’errore di lavaggio di Mirella (Giulia Sangiorgi), le divise delle Veneri stanno per cambiare: nelle prossime puntate, infatti, al Paradiso delle signore arriveranno le nuove divise e le ragazze saranno impazienti di provarle!

Ma le novità per le nostre veneri non finiscono qui: Roberto (Filippo Scarafia), che non sembra aver perso la verve creativa in fatto di scrittura anche dopo la partenza di Vittorio (Alessandro Tersigni) e al quale adesso tocca continuare a portare avanti il Paradiso Market, chiederà a Rosa (Nicoletta di Bisceglie) di realizzare una serie di interviste alle Veneri per il suo editoriale, che avrà come tema “La prima volta”.

Si tratta di un’indagine sui sentimenti di chi si troverà a vivere un’esperienza (di qualsiasi tipo) per la prima volta, esperienza che verrà pubblicata sulla rivista del Paradiso. Come reagiranno le Veneri ad un’iniziativa così particolare? Continuiamo a guardare le puntate del Paradiso e lo sapremo! Seguici su Instagram.