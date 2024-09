Il paradiso delle signore anticipazioni: Rosa intervista Odile

A Il paradiso delle signore, il brevissimo assaggio di vita milanese sembrerà presto costare un caro prezzo alla piccola Odile (Arianna Amadei), ma c’è chi ha già intenzione di riparare il danno creato dalla nipote di Adelaide (Vanessa Gravina).

Per rimediare allo scandalo scoppiato in casa Sant’Erasmo infatti, Tancredi (Flavio Parenti) suggerirà di fissare un’intervista con Adelaide (Vanessa Gravina) che dovrà essere affiancata da Odile; la ragazza però, sentendosi molto sotto pressione, si rifugerà da Rosa (Nicoletta Di Bisceglie) e Marcello (Pietro Masotti). Cosa farà dunque Adelaide? Nonostante il boccone amaro proverà a ripartire da zero con Odile…

Nel frattempo tra Umberto (Roberto Farnesi) e Marcello non si è ancora assopito il rancore, mentre Tancredi si sentirà oltraggiato perché Odile manderà a monte l’intervista che lui le aveva organizzato; la ragazza, tuttavia, troverà un modo per rimediare: sarà Rosa ad intervistarla!

La notizia non lascerà indifferente la famiglia e infatti, prima dell'intervista, Tancredi tenterà di screditare Rosa come giornalista agli occhi di Odile, ma lei non si perderà d'animo. Come andrà a finire l'intervista? Staremo a vedere, ma pare che le veneri ne saranno entusiaste…