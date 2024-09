Il paradiso delle signore anticipazioni: Salvatore e Elvira fanno l’amore per la prima volta

“Qualcosa di magico” è previsto a Il paradiso delle signore, così almeno indicano le anticipazioni. E pare proprio che i destinatari di tutta questa magia siano Salvatore (Emanuel Caserio) ed Elvira (Clara Danese).

Quest’ultima prossimamente romperà i rapporti con l’arcigno papà e vorrà parlarne al suo Amato (di nome e di fatto); sarà quello il momento in cui per i due piccioncini scatterà una volte per tutte l’ora della passione e della “prima volta”: ebbene sì, Salvo ed Elvira faranno l’amore!

Ma, con l’intimità, arriverà anche qualche problema: Elvira si sentirà felice per quello che è accaduto ma anche alquanto imbarazzata, tanto da confidarsi con Mirella (Giulia Sangiorgi), percepita evidentemente come l’unica in grado di darle dei buoni consigli. In realtà il racconto della vicenda personale di Mirella farà lì per lì più male che bene alla nostra Elvira…

E chissà che le cose poi non vadano anche peggio: Salvo, neanche a farlo apposta, mancherà al consueto appuntamento del mattino con la fidanzata e lei la prenderà malissimo, cadendo in uno stato d'ansia. Ma la preoccupazione di Elvira è davvero fondata? Lo scopriremo presto…