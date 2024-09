Il paradiso delle signore anticipazioni: Vittorio Conti torna nella puntata 1000 | La foto

Alla fine della scorsa stagione de Il paradiso delle signore, l’attore Alessandro Tersigni ha comunicato che non avrebbe fatto parte della stagione 9 (o 7 daily che dir si voglia) della fiction di Rai 1, volendosi concedere una pausa. E infatti la nuova annata della serie sta andando avanti senza di lui, ma sta per esserci una sorta di “eccezione”.

Tersigni e il suo personaggio (Vittorio Conti), infatti, torneranno presto al Paradiso, ma solo temporaneamente e per un’occasione speciale: la puntata numero 1000, che sarà trasmessa nei primi giorni di ottobre.

Già a inizio estate, sui social, si era diffusa la notizia di un brevissimo rientro sul set di Alessandro, che presto vedremo dunque in onda. Non è però questa l’unica iniziativa legata al millesimo episodio del Paradiso: dal 24 settembre al 6 ottobre ci sarà una mostra dedicata alla popolare trasmissione del pomeriggio, che avrà luogo a Roma (dalle 15 alle 21) a Palazzo Velli, in piazza Sant’Egidio n. 10.

Nell'ambito della mostra, ogni giorno ci saranno incontri del cast artistico e tecnico del Paradiso con il pubblico. Se siete a Roma, non perdeteli!