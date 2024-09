My home my destiny, anticipazioni 5 settembre 2024: Zeynep viene rapita da Mehdi!

Anticipazioni e trama puntata My home my destiny di giovedì 5 settembre 2024

Sakine e Nermin hanno una specie di chiarimento e decidono di allearsi per il bene della loro figlia. Cemile e Nuh vorrebbero che Mehdi si presentasse spontaneamente al commissariato per rilasciare una deposizione. Nuh teme che la rabbia possa spingere Mehdi a commettere qualche gesto avventato. Ma Mehdi rifiuta di consegnarsi alla polizia senza prima aver parlato con Zeynep. Baris, pur di non perdere mai di vista Zeynep, preferisce ospitarla in modo che sia al sicuro. E invece Mehdi riesce egualmente a infilarsi in casa di Baris e a rapire Zeynep, gettando Sakine nella più completa disperazione… Seguici su Instagram.