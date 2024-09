My Home My Destiny anticipazioni: Cemile vuole che Nuh lasci il lavoro da Bariş

La scarcerazione di Mehdi (Ibrahim Çelikkol) porterà diversi problemi all’interno della famiglia Karaca. Non a caso, nelle puntate di My Home My Destiny in onda tra qualche settimana, Nuh (Fatih Koyunoğlu) si troverà a dover fare i conti con una scomoda richiesta che gli farà la moglie Cemile (Elif Sönmez).

My Home My Destiny, news: ecco perché Mehdi viene rilasciato

Come già sapete, Mehdi riuscirà ad ottenere la libertà quando Cengiz (Rıza Akın), il boss che l’ha protetto in carcere, darà 500.000 lire turche a Ercan e alla compagna Buse affinché il primo si costituisca per l’omicidio di Bekir, crimine per il quale era stato invece accusato Karaca.

A quel punto, anche grazie alla consulenza legale dell’ex moglie Zeynep Göksu (Demet Ozdemir), Mehdi verrà scarcerato e apprenderà che è stato proprio Cengiz ad aiutarlo.

A quel punto, per dimostrargli la sua riconoscenza e ripagare col suo lavoro i soldi che gli ha “prestato”, Mehdi accetterà di diventare il braccio destro di Cengiz per gestire i suoi affari fuori dalle mura del carcere. Un compito che sentirà suo soprattutto quando Cengiz gli darà una scorta di uomini al suo servizio, guidata dal “misterioso” Meto (İnanç Konukçu), e una casa nella quale abitare con la sorella Cemile, il cognato Nuh, la moglie Benal (İncinur Sevimli), la piccola Mujan e la figlia adottiva Kibrit (Helin Kandemir)…

My Home My Destiny, trame: attentato alla famiglia di Mehdi

Uno strano modo di fare, quello di Cengiz, che presenterà fin da subito le sue insidie: oltre a domandarsi per quale ragione Mehdi abbia a sua disposizione una scorta con tantissimi uomini armati, Nuh si spaventerà quando dei malviventi spareranno dei colpi contro la sua famiglia al termine di una cena.

In seguito all’attentato, che si concluderà per fortuna senza alcun ferito, Nuh capirà che Mehdi si è nuovamente cacciato nei guai e, nonostante il parere contrario di Cemile (che pur spaventata continuerà ad appoggiare il fratello), non vorrà dipendere da lui per nessuna ragione al mondo. Volontà che lo metterà di fronte ad un vero e proprio bivio…

My Home My Destiny, spoiler: Cemile vuole che Nuh lasci il lavoro da Bariş

Eh sì: certa che col tempo tornerà ad essere una buona guida per Mehdi, Cemile chiederà a Nuh di lasciare il lavoro di autista personale di Barış Tunahan (Engin Öztürk), appena ottenuto grazie all’aiuto di Zeynep. Eventualità che Nuh non vorrà prendere minimamente in considerazione, sia perché non vorrà immischiarsi negli evidenti affari illeciti di Mehdi, sia perché si sarà messo come obiettivo quello di racimolare dei soldi per poter aprire un bar e ritornare alla sua vecchia professione.

Tale opposizione metterà Nuh per l’ennesima volta contro la moglie Cemile, decisamente poco obiettiva quando si tratta di analizzare i difetti del fratello. Come se non bastasse, persino lo stesso Mehdi non prenderà bene il fatto che Nuh voglia continuare a lavorare sotto le dipendenze di Bariş, che considererà ancora responsabile della sua rottura con Zeynep, e dirà all’amico che deve risolvere quanto prima la “situazione”. Insomma, per il buon Nuh sono in arrivo dei giorni davvero complicati nella dizi turca… Seguici su Instagram.