My home my destiny, anticipazioni dall’1 al 4 ottobre 2024

Anticipazioni e trame settimanali puntate My home my destiny da martedì 1 a venerdì 4 ottobre 2024

Mehdi si trova in carcere dove viene accusato di aver aggredito e accoltellato un altro detenuto, poco prima che fosse scarcerato. La tensione in carcere cresce e così il nostro protagonista è costretto a difendersi anche dalla diffidenza di Cenzig e dei suoi compagni di cella, finché – grazie a un chiarimento con Cenzig, vecchio amico di suo padre – la situazione sembra normalizzarsi.

In gran segreto, Zeynep, Nuh, Cemile e Benal organizzano la difesa in aula per Mehdi, all’insaputa di Baris ma con l’aiuto di Savas. Baris sospetta qualcosa, ma non è riuscito a trovare nessuna prova che colleghi Zeynep alla difesa di Mehdi e le chiede di accompagnare la sorella Ozlem, in arrivo in città, a cercare la nuova casa per lui e suo fratello Savas.

La corte di Baris a Zeynep prosegue e si fa sempre più pressante; lei accetta che il rapporto tra loro diventi più confidenziale… Seguici su Instagram.