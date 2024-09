My Home My Destiny anticipazioni: Mehdi scopre che tutti gli hanno mentito!

Un’amara consapevolezza è in arrivo per Mehdi Karaca (Ibrahim Çelikkol) nelle prossime puntate di My Home My Destiny. L’uomo scoprirà infatti nel peggiore dei modi che tutti i suoi parenti gli hanno mentito. Come la prenderà? Cerchiamo di capirlo attraverso le nostre anticipazioni…

My Home My Destiny, news: Mehdi resta in carcere

Se avete seguito i nostri precedenti post sapete già che Mehdi resterà in carcere anche se l’ex moglie Zeynep Göksu (Demet Ozdemir) ritirerà la denuncia per rapimento contro di lui, ciò perché verrà accusato del ferimento del “compagno” Bekir, in realtà compiuto da Ercan, un uomo di Veysi desideroso di vendicarsi di lui per la morte del figlio Burhan (Teoman Kumbaracıbaşı).

Nonostante la difesa legale portata avanti da Zeynep, inizialmente all’insaputa di Barış Tunahan (Engin Öztürk) e della mamme Sakine (Zuhal Gencer) e Nermin (Senan Kara), la situazione di Mehdi si aggraverà ulteriormente quando Veysi riuscirà a fare assassinare in ospedale Bekir, appena convinto dalla Goksu a testimoniare in favore di Karaca.

A quel punto, Mehdi capirà che il suo soggiorno in carcere è destinato a continuare e si avvicinerà tantissimo a Cengiz (Rıza Akın), un boss con il quale condividerà la cella.

My Home My Destiny, trame: le bugie dei parenti di Mehdi

Col trascorrere dei giorni, Mehdi cercherà dunque di vivere in tranquillità il suo tempo in carcere. Una serenità che raggiungerà anche perché tutti i suoi parenti lo avranno convinto del fatto che, al di fuori del penitenziario, tutto procede a gonfie vele. Ad esempio, Mehdi ignorerà che Cemile (Elif Sönmez) e tutta la sua famiglia hanno trovato ospitalità da Zeynep poiché sono stati sfrattati di casa.

Inoltre, seguendo alla lettera le direttive della moglie Cemile, Nuh (Fatih Koyunoğlu) avrà appositamente evitato di dire a Mehdi che ha dovuto chiudere il negozio di pneumatici aperto di recente. Bugie su bugie, compreso il lavoro in un bar della figlia adottiva Kibrit (Helin Kandemir), che faranno vivere Mehdi in una sorta di “pace apparente”. Almeno finché Cengiz non gli spiattellerà in faccia la verità…

My Home My Destiny, spoiler: Mehdi scopre che tutti gli hanno mentito

Prima di decidere se farlo collaborare o meno con lui, Cengiz si informerà infatti sul conto di Mehdi e scoprirà che Cemile e Nuh non hanno fatto altro che raccontargli bugie. Non a caso, nel bel mezzo di un dialogo nel quale ricorderà anche il defunto padre di Mehdi, che aveva avuto modo di conoscere, Cengiz parlerà a Karaca della chiusura del negozio di pneumatici e gli svelerà che tutti i suoi familiari, comprese Benal (İncinur Sevimli) e la piccola Mujgan, vivono ormai da tempo sotto lo stesso tetto di Zeynep.

Parole alle quali, almeno inizialmente, Mehdi non vorrà dare credito, anche se poi capirà che Cengiz non gli sta affatto mentendo, a differenza di tutti quanti. Quale sarà dunque la reazione di Karaca all’idea di essere stato preso in giro per settimane e settimane? Lo scopriremo prestissimo… Seguici su Instagram.