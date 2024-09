Tempesta d’amore, anticipazioni dal 23 al 27 settembre 2024

Anticipazioni settimanali di Tempesta d’amore, puntate da lunedì 23 a venerdì 27 settembre 2024

Vanessa è a pezzi per la separazione da Carolin, in quanto la notte con Max le ha fatto finalmente capire che è la Lamprecht che ama!

Valentina vorrebbe stare vicina a Noah per la cerimonia di addio a Vroni. Alexandra, però, non vuole sentire ragioni: i Saalfeld (eccetto Christoph) non sono i benvenuti!

Sconvolta per la scoperta delle bugie di Erik e degli intrighi che il marito ha ordito alle sue spalle, Ulrike lascia il Fürstenhof. Erik, invece, deve affrontare le conseguenze delle sue azioni…

Greta Bergmann viene assunta al Fürstenhof come nuova cuoca in sostituzione di André! Peccato solo che quest’ultimo abbia manipolato il curriculum della ragazza in modo da poter partire il prima possibile per il Sudafrica!

Di ritorno dal funerale di Vroni, Noah si imbatte in Greta, il suo primo grande amore. Tra i due si riaccende immediatamente la vecchia attrazione… e Valentina li sorprende a baciarsi!

Dopo l’ennesima discussione, Eleni dice chiaramente ad Alexandra che – se quest’ultima non vuole perdere anche lei – deve accettare la sua relazione con Leander.

Shirin e Gerry si preparano a partire per la Turchia per partecipare al matrimonio di un cugino. Ispirato da quel viaggio inaspettato, Gerry inizia a sognare di sposare la fidanzata…

Greta scopre di essere stata assunta grazie alle macchinazioni di André, ma decide di non dire nulla. Poco dopo, però, Hildegard la affronta…

Max capisce quanto Vanessa stia soffrendo per la separazione da Carolin e decide di parlare con quest’ultima, invitandola a perdonare la fidanzata.

Valentina resta sconvolta dal bacio tra Noah e Greta e prende le distanze dal suo amato. Anche Greta respinge il giovane Schwarzbach, dicendo chiaramente a quest’ultimo di non voler perdere di nuovo il lavoro per causa sua, come già accaduto in passato.

Incoraggiato da Erik, Gerry decide di chiedere a Shirin di sposarlo! Tutto, però, sembra remare contro di lui…

Eleni teme di vedere andare in pezzi la propria famiglia e chiede aiuto a Christoph. Quest’ultimo riesce a convincere Alexandra a patteggiare con l’ospedale e lasciarsi alle spalle questa dolorosa storia. Peccato solo che la donna abbia tutt’altre intenzioni…

Eleni scopre da Alexandra che un’infermiera accusa Leander di negligenza. Sconvolta, la ragazza affronta il fidanzato.

Greta è sempre più sotto pressione a causa delle altissime aspettative nei suoi confronti.

Shirin accetta felice la proposta di matrimonio di Gerry. La tradizione, però, vuole che i padri dei due innamorati accettino le nozze. Dal momento che Gerry è orfano ormai da anni, Erik decide di intervenire…

Werner scopre che Valentina soffre per amore e prova a rassicurarla: Noah potrebbe essersi avvicinato a Greta solo per avere conforto dopo la morte di Vroni. Poco dopo, però, la Saalfeld scopre che la Bergmann è stata il primo amore del suo amato…

Robert smaschera l’inganno di André, ma decide di non rivelare tutto a Werner, in quanto quest’ultimo sta già soffrendo per l’imminente partenza del fratello.

A causa di un intoppo linguistico, Erik finisce per mettere nei guai Shirin e Gerry, che si vedono costretti ad organizzare le loro nozze in fretta e furia…

Dopo le accuse dell'infermiera, Leander viene travolto dai dubbi: avrà davvero dimenticato di avvisare Vroni di non fare movimenti dopo l'intervento?