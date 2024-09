Tempesta d’amore, anticipazioni puntata 18 settembre 2024

Anticipazioni e trama episodio di Tempesta d’amore in onda mercoledì 18 settembre 2024

Erik, dopo essere stato smascherato da Gerry, auspica che l’amico tenga per sé quello che ha scoperto. Alexandra crede che Leander sia il colpevole della morte di Vroni e decide di denunciare l’ospedale. Noah va a vivere in hotel. Leander viene sospeso dall’ospedale e Werner e Alfons decidono di procurargli un legale. Vanessa, molto triste per l’accaduto, racconta a Hildegard e Alfons che Carolin ha deciso di lasciarla, poi chiede scusa a Max per avergli dato false speranze. André rivela a Werner che partirà molto presto, ma Werner lo obbliga a trovare quanto prima un sostituto. Seguici su Instagram.