Tempesta d’amore, anticipazioni puntata 20 settembre 2024

Anticipazioni e trama episodio di Tempesta d’amore in onda venerdì 20 settembre 2024

Andrè sigla il documento che gli permetterà di lasciare il Fürstenhof: l’uomo ha trovato come sostituta Greta Bergmann, che però non ha un curriculum adeguato, e l’ha spacciata per una cuoca in ascesa. Ulrike intende fare una sorpresa a Gustav: chiede ad Andrè di cucinare il Phaal Curry, un piatto molto piccante del quale l’attore va matto. Erik, al contrario, non tollera i cibi piccanti…

La direzione dell’ospedale, grazie a una manovra di Werner, ha proposto agli Schwarzbach un accordo extragiudiziale, ma Alexandra non intende accettarlo. Intanto Andrè porta in tavola il Phaal Curry: Erik subito sta male per via del cibo piccante e finisce per perdere una lente a contatto colorata, che gli si appiccica su una guancia. A quel punto Ulrike comprende l’inganno e gli chiede chi sia in realtà… Seguici su Instagram.