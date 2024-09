Tempesta d’amore, anticipazioni puntata 9 settembre 2024

Anticipazioni e trama episodio di Tempesta d’amore in onda lunedì 9 settembre 2024

Andrè spiega a Max che Helene non intende partire per il Sudafrica a causa senso del responsabilità nei confronti dei suoi figli. A quel punto, Max e Gerry si inventano con Helene che la fattoria Huber non è il luogo giusto per vivere tutti insieme, quindi meglio che lei parta per il Sudafrica. Helene finisce dunque per convincersi che la sua presenza non è necessaria per i figli e lo dice ad Andrè. Vroni, vista la frattura al bacino, teme di non poter più camminare e lo rivela a Eleni. Fuori dall'ospedale, Christoph vede Eleni intenta a piangere e le chiede se sia tutto a posto, lei gli risponde di no e lo abbraccia…