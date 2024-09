Un posto al sole, anticipazioni 10 settembre 2024: Filippo e Serena sconvolti!

Anticipazioni e trama episodio di Un posto al sole in onda martedì 10 settembre 2024

Filippo (Michelangelo Tommaso) e Serena (Miriam Candurro) sono piuttosto in crisi dopo la richiesta di Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli) di prendere in affido Tommaso (Luigi De Feo). Intanto Ferri rilascia la sua testimonianza in tribunale, tentando di rendere le cose complicate a Ida (Marta Anna Borucinska). All'arrivo di Claudia (Giada Desideri) a Napoli, Silvia (Luisa Amatucci) prega nuovamente l'amica di non intromettersi ulteriormente fra Guido (Germano Bellavia) e Mariella (Antonella Prisco), ma non è detto che le cose vadano così. A Samuel (Samuele Cavallo) manca moltissimo Micaela (Gina Amarante) e un inconsapevole assist di Nunzio (Vladimir Randazzo) porterà il nostro aiuto-chef a ideare una strategia per costringere la giovane Cirillo a tornare a Napoli…