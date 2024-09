Un posto al sole, anticipazioni 11 settembre 2024: Ida e Magda, tra loro è guerra!

Anticipazioni e trama episodio di Un posto al sole in onda mercoledì 11 settembre 2024

Il processo riguardante il piccolo Tommaso prosegue, con Ida (Marta Anna Borucinska) e Magdalena (Natalia Giro) che non fanno altro che rimpallarsi la colpa di quello che è successo. Guido (Germano Bellavia) e Claudia (Giada Desideri) vogliono viversi la loro storia e Silvia (Luisa Amatucci) ha il duro compito di parlarne a Mariella (Antonella Prisco). Samuel (Samuele Cavallo) si illude di poter usare Jimmy (Gennaro De Simone) per riprendersi Micaela (Gina Amarante). Valeria (Benedetta Valanzano) continua a instillare in Niko (Luca Turco) il dubbio che la presenza di Renato (Marzio Honorato) nella vita del figlio sia eccessiva…