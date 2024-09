Un posto al sole, anticipazioni 19 settembre 2024: Diego ha un momento difficile nella deposizione

Anticipazioni e trama episodio di Un posto al sole in onda giovedì 19 settembre 2024

Interrogato dal legale di Magdalena, Diego si blocca e ciò potrebbe complicare la già non facile situazione di Ida. Roberto intende convincere Lara a cambiare la sua deposizione, e organizza un modo subdolo per farlo. Nel giorno di San Gennaro, il piccolo Lollo deve recarsi alla festa di un amichetto e ciò farà sì che Mariella e Guido si riavvicinino per un attimo, ma ben presto la donna tornerà nello sconforto e Bice la scuoterà a modo suo. Renato si è accorto di essere stato messo da parte riguardo all’educazione di Jimmy e sospetta che dietro ci sia lo zampino di Valeria… Seguici su Instagram.