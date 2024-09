Un posto al sole, anticipazioni dal 23 al 27 settembre 2024

Anticipazioni settimanali puntate Un posto al sole da lunedì 23 a venerdì 27 settembre 2024

Ida sembra sempre più sotto pressione, con l’avvicinarsi della nuova udienza. Filippo e Serena sono ancora increduli per l’arroganza di Roberto; quest’ultimo va da Lara per assicurarsi che la donna faccia esattamente ciò che le ha chiesto. Cresce la paura di Alberto per una vendetta di Angelo Torrente e anche Niko si sente minacciato dalla presenza del socio. Eugenio e Lucia sono sempre più frustrati a causa della latitanza di Torrente.

Il processo si avvia alle sue fasi finali e la polizia inizierà a indagare sull’accaduto facendo una scoperta che potrebbe rivelarsi molto importante. Dopo un incontro con Rosa, angosciata per lo stallo sulle indagini per la ricerca di Torrente, Damiano prenderà un’iniziativa per provare a incentivare la cattura del latitante.

Filippo matura uno scioccante sospetto su Marina. Eugenio e Lucia asseconderanno la richiesta di Damiano di avere un ruolo più attivo nelle indagini su Torrente? Rientrato a Napoli dopo qualche giorno trascorso con Claudia, Guido dovrà fronteggiare la spiazzante reazione di Lollo.

Continua la ricerca dell’aggressore e mentre il campo delle indagini comincia a restringersi, per Marina le cose sembrano mettersi davvero male. Damiano è ormai in prima linea nella caccia a Torrente e Viola fatica a nascondere la propria preoccupazione. Dopo che Lollo si è rifiutato di andare a dormire da lui, in Guido comincia a farsi strada uno brutto sospetto.

Marina viene di nuovo convocata dalla polizia e la sua posizione potrebbe aggravarsi. Ma anche Ida potrebbe non aver detto la verità in merito alla notte dell'aggressione…Vincendo l'imbarazzo, Manuela decide di confidare a Niko la disavventura vissuta col parco archeologico, a causa di Costabile. Nunzio e Silvia hanno un nuovo scontro in merito all'ipotesi di ristrutturare il Vulcano e Rossella è dispiaciuta per la situazione.