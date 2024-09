Un posto al sole, anticipazioni dal 30 settembre al 4 ottobre 2024

Anticipazioni settimanali puntate Un posto al sole da lunedì 30 settembre a venerdì 4 ottobre 2024

Diego svela a Ida i suoi sospetti sull’aggressione, Marina si ritrova ad essere la sospettata numero uno per la polizia. Sobillata da Bice, Mariella sembra determinata ad andare da un avvocato per regolarizzare la sua separazione, ma Silvia e Michele fanno riflettere Guido; se lui e Mariella continueranno a farsi la guerra chi ci andrà di mezzo sarà solo il povero Lollo.

Non sembrano esserci grandi passi avanti nelle indagini e Marina, sebbene confortata da Filippo e Serena, continua a essere provata dall’ombra del sospetto. Una svolta inaspettata potrebbe però mettere la polizia sulle tracce del colpevole. L’umore di Mariella sembra non accennare a migliorare, ma la vicinanza e i consigli di Bice porteranno la donna a registrare un piccolo successo.

Realizzando di essere la principale sospettata per l’aggressione, Lara va in ospedale per parlare e incontra Marina carica di rabbia. Renato non si rassegna all’idea di non essere più presente quotidianamente nella vita del nipote, Jimmy, sempre più invaghito di Mina, non sembra fare buon uso della libertà e della fiducia che gli sono state concesse da Niko. Giulia chiede a Luca di darle una mano al Centro Ascolto per coprire l’assenza di Ornella.

Lara e Marina hanno un litigio che viene ripreso e diffuso on line. È la goccia che fa traboccare il vaso per Marina, che prenderà una radicale decisione, mentre Lara riceverà la visita di Suor Maura, che deve dirle una cosa molto importante. Luca sostituisce Ornella come medico volontario presso il Centro Ascolto di Giulia: come se la caverà? Jimmy va al Vulcano con Mina, mentre Manuela è alle prese con il suo primo giorno di lavoro al locale. Tra zia e nipote rischia però di instaurarsi una complicità sbagliata.

Diana fatica sempre di più a riprendere in mano la propria vita, Nunzio, sotto pressione, vivrà un momento di forte nervosismo sul lavoro. Per Rossella, intanto, sembra arrivato il momento di fare chiarezza sui propri sentimenti. Lara cerca di convincere suor Maura a non parlare con la polizia. Cresce la sintonia tra Rosa e Don Antoine, ma la loro amicizia comincia a ad essere vista con un certo sospetto.