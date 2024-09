Un posto al sole: Lara e Marina tra aggressioni, litigi e sospetti! | Anticipazioni

Le vicende legate al piccolo Tommaso (Luigi De Feo) terranno banco anche nelle puntate di Un posto al sole in onda durante la prima parte di ottobre, tingendosi addirittura di giallo! Iniziamo anticipando che la proposta di Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli) fatta a Filippo (Michelangelo Tommaso) e Serena (Miriam Candurro) non avrà buon esito: alla fine la coppia rifiuterà di prestarsi al gioco di Ferri, che quindi si ritroverà al punto di partenza.

Un’altra carta da giocare per l’imprenditore sarà quella di Lara (Chiara Conti), alla quale lui lascerà credere di essere intenzionato a crescere Tommaso insieme a lei. Ma, complici anche un po’ di riflessioni fatte con Suor Maura, la Martinelli – dopo aver creduto per un po’ a Roberto – comprenderà che l’uomo la sta ingannando per l’ennesima volta, tanto che assisteremo a un forte litigio che vedrà la stessa Lara umiliata dall’ex amante.

In tutto questo, come vi abbiamo già anticipato, si inserirà una misteriosa aggressione che metterà parecchi personaggi in difficoltà. A tal proposito, sembrerà che Ida (Marta Anna Borucinska) non abbia detto tutto quello che sa, ma sin da subito i maggiori sospetti si concentreranno su Marina (Nina Soldano): è lei la colpevole? E soprattutto… chi è stato aggredito?

Gli spoiler segnalano tra i sospettati anche Lara, che ben presto vedremo impegnata a litigare furiosamente con la Giordano. L’aspra discussione, che avverrà in ospedale, verrà sfortunatamente ripresa e mandata online, cosa che costringerà Marina a una decisione piuttosto importante: quale sarà?

E non finisce qui: suor Maura (Stefania Micheli) si presenterà a casa di Lara, facendo intendere che "sa qualcosa". E questo "qualcosa", secondo la Martinelli, sarebbe meglio se non venisse riferito alla polizia… Di cosa si tratterà?