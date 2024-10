Beautiful, anticipazioni 16 ottobre: Taylor, “Brooke non è stata onesta con me”

Anticipazioni e trama puntata Beautiful di mercoledì 16 ottobre 2024

Deacon (Sean Kanan) torna ad accusare Taylor (Krista Allen) di volerlo vicino a Brooke (Katherine Kelly Lang) per avere campo libero con Ridge (Thorsten Kaye). La psichiatra riconosce la frattura nell'amicizia con la Logan perché ritiene che non sia stata onesta con lei. Intanto Hope (Annika Noelle) affronta Steffy (Jacqueline MacInnes Wood), dichiarando che ha preso un abbaglio riguardo lei e Thomas (Matthew Atkinson): non deve intromettersi nel suo matrimonio con Liam (Scott Clifton).