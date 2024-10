Beautiful, anticipazioni 2 ottobre 2024: Finn incontra Sheila

Anticipazioni e trama puntata Beautiful di mercoledì 2 ottobre 2024

Dopo averli visti interagire, Taylor suggerisce a Deacon che forse è il momento giusto per riavvicinarsi a Brooke, ora che lui è un uomo rispettabile e che Ridge è fuori dai giochi. Intanto, dopo essere stato contattato da Sheila come suo medico, Finn decide di incontrare la donna in prigione per mettere in chiaro che non vuole più avere rapporti con lei. R.J. ammette a Steffy di non aver del tutto superato le mosse di Thomas ai danni di Brooke, che l’hanno separata da Ridge… Seguici su Instagram.