Beautiful, anticipazioni 4 ottobre 2024: Deacon a Taylor, “stai manipolando la situazione”

Anticipazioni e trama puntata Beautiful di venerdì 4 ottobre 2024

Dopo aver augurato a Sheila di trascorrere il resto della sua vita in prigione e lontana dalla sua famiglia, Finn informa Steffy di aver chiarito alla Carter che non avrà mai un posto nella sua vita. Tuttavia Sheila è ancora convinta di poter uscire di galera e riunirsi a figlio e nipote. Brooke non nasconde a R.J. cosa provi ancora per Ridge, ma è felice della decisione presa. Intanto Taylor risponde ai sospetti di Deacon, che suggerisce lei lo stia spingendo verso Brooke per avere la strada spianata con Ridge. La psichiatra non nasconde che vorrebbe le cose fossero andate diversamente con lo stilista, ma nega di stare manipolando la situazione. Seguici su Instagram.