Beautiful, anticipazioni 9 ottobre: Taylor risentita con Brooke, ecco perché

Anticipazioni e trama puntata Beautiful di mercoledì 9 ottobre 2024

Brooke pensa che Thomas possa star astutamente manipolando Hope: di fronte alla difesa che la figlia fa del ragazzo, la Logan le chiede preoccupata di dirle chiaramente, una volta per tutte, se prova dei sentimenti per Thomas.

Thomas spiega a Taylor cosa è successo con Hope e Brooke, rivelando che la Logan nutre ancora reticenze nei suoi confronti. Taylor è risentita, non solo perché Brooke non stia riconoscendo il cambiamento di Thomas, ma anche perché come amica, non le ha parlato apertamente a riguardo, ma le ha mentito circa i suoi sentimenti per il figlio. Seguici su Instagram.