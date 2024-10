Beautiful, anticipazioni americane: Taylor ha la sindrome da cuore infranto!

Cambio di diagnosi per Taylor Hayes nelle puntate americane di Beautiful: non sarebbe affetta da scompenso cardiaco, bensì da un altro tipo di malattia che, sebbene reale, non ha le stesse conseguenze nefaste. Nei più recenti episodi d’oltreoceano la donna, decisa a nascondere la propria patologia dai suoi cari, non ha potuto più celare la verità ad un sospettoso Ridge Forrester dopo essergli svenuta davanti.

Taylor aveva avuto un mancamento dopo aver visto un momento di vicinanza tra l’ex marito e l’attuale compagna, Brooke Logan. Ripresa conoscenza, la psichiatra, pur provando a sviare gli interrogativi dello stilista, ha infine confessato i propri problemi di salute.

Sconvolto dalla possibile morte imminente dell’ex moglie, Ridge ha insistito affinché Taylor si facesse controllare per avere una diagnosi ufficiale visto che è emerso che non si era mai rivolta ad uno specialista, limitandosi a darsi una sentenza da sola. “Sono una donna di scienza, so riconoscere i sintomi“, ha insistito Taylor, sebbene, da donna di scienza, dovrebbe sapere che proprio tramite dei test approfonditi si può identificare una malattia, non basandosi solo sul proprio intuito…

E, infatti, un controllo ha completamente ribaltato la natura del suo disturbo. A sentenziarlo è stata Grace Buckingham, tornata per un paio di puntate e sempre interpretata da Cassandra Creech. Contattata da Taylor e Ridge, la cardiologa ha immediatamente trovato il tempo per indagare i sintomi della futura consuocera (vi ricordiamo che Thomas e Paris, al momento, vivono a Parigi felicemente fidanzati) e le sue parole hanno sorpreso la paziente.

A quanto pare Taylor soffre della sindrome da cuore infranto, un particolare disturbo, di natura psicologica, provocato in genere da un qualche forte trauma emotivo e che si manifesta con mancanza di respiro e accelerazione cardiaca (similmente ad un attacco d’ansi); la sindrome può essere confusa per un infarto da chi lo subisce e dunque la Hayes non dovrebbe in realtà correre rischi fatali.

Le prossime puntate in onda negli USA, in ogni caso, chiariranno meglio il destino medico di Taylor che, con ogni probabilità, sta manifestando nel fisico il dolore per la fine della storia con Ridge. I due sono stati propriamente una coppia, per davvero, ormai venti anni fa (tolte le due quasi cerimonie nuziali improvvisate che li hanno visti coinvolti all’incirca ogni decennio da allora), ma la ferita è ancora aperta e il corpo della donna ne paga le spese.

Insomma, come avevamo previsto, come al solito il ritorno di Taylor è stato presentato come slegato a Ridge e, invece, immediatamente dopo il personaggio viene riportato sulla strada dell'umiliazione… stavolta anche con una salute zoppicante!