Endless love, anticipazioni 10 ottobre puntata pomeridiana e in prima serata

Anticipazioni e trama puntata Endless love di giovedì 10 ottobre 2024

Puntata pomeridiana – Zeynep e Hakan si trovano a casa di lei per comunicare a tutti il loro matrimonio, ma Kemal non è d’accordo poiché crede che la coppia stia fingendo. Durante la serata, Fehime svela che Zeynep ha una relazione segreta con Emir, e Huseyin decide di cacciarla di casa, intimandole di non tornare più. In un confronto con Emir, Asu gli propone un’alleanza contro Kemal, ma proprio in quel momento arriva una telefonata da Nihan che informa il marito di aver notato un movimento nella mano di Mujgan.

Puntata in prima serata – Emir è convinto che la presenza di Deniz stia aiutando sua madre a uscire dal coma, ma il legame stretto tra l’uomo e la bambina infastidisce Nihan. Nel frattempo, Leyla prende le distanze da Ayhan dopo aver scoperto che l’uomo le ha nascosto molte cose sul suo passato. Intanto, Zehir scopre che uno degli uomini pagati da Emir si chiama Raci Esindere ed è proprietario di una clinica privata. Quando Kemal riceve la foto dell’uomo, lo riconosce immediatamente.

Corsa alla clinica: Vildan vuole far visitare Deniz perché ha la febbre e avvisa subito Nihan, che accusa Emir di aver dato nuovamente un medicinale alla piccola per farle avere dei sintomi, ma lui nega ogni responsabilità. Una volta giunti in clinica, Nihan ed Emir scoprono che il problema è semplicemente dovuto alla dentizione della neonata. In questa situazione, Emir mette Nihan davanti a una scelta: preferisce che lui odi la piccola comportandosi da patrigno crudele o che le faccia da padre amorevole? Nel frattempo, Leyla continua a interrogarsi sulla vera identità di Ayhan e sul suo legame con suo padre. Banu informa Emir che Zeynep è stata cacciata via perché la sua famiglia ha scoperto della loro relazione clandestina. Hakan si offre di aiutarla, ma lei rifiuta il suo supporto. Kemal prosegue le sue indagini riguardo al gruppo sanguigno di Deniz.

Ayhan è furioso perché riceve una multa piuttosto salata. Nihan è a casa di Leyla insieme a Vildan e improvvisamente arriva anche Kemal; devono però stare molto attenti perché Emir sospetta qualcosa e non vogliono farsi scoprire ancora insieme. Kemal sospetta sempre più che Deniz possa essere sua figlia, ma Emir ha nascosto ogni prova del suo sospetto. Zeynep è disperata; Emir le offre un'abitazione dove trasferirsi, ma lei rifiuta poiché sa che altrimenti perderebbe la sua dignità accettando per sempre il ruolo dell'amante. Tarik riesce finalmente a trovarla, ma rimane molto deluso dal comportamento della sorella. Emir vorrebbe convincere Nihan a partire per Los Angeles con sua madre, ma lei si oppone fermamente. Leyla chiede aiuto a Nevzat per capire quale fosse il legame tra Ayhan e suo padre. Nel frattempo, Emir sta elaborando un nuovo piano per colpire Kemal.