Endless love, anticipazioni 18, 19 e 21 ottobre: Emir seducente con Zeynep

Anticipazioni e trama puntata Endless love di venerdì 18, sabato 19 e lunedì 21 ottobre 2024

Kemal legge il diario di Nihan riguardo a Deniz e si emoziona, immaginando le situazioni che ha perso non sapendo nulla di quanto accaduto. Poi, rientrato in casa, furioso, decide di portare via Deniz per sottrarla definitivamente a Emir. Accusa Nihan di avergli rubato un anno della vita della bambina. Tuttavia, Nihan riesce a cambiare le carte in tavola ammettendo di aver sbagliato ma ricordando a Kemal che è stata colpa sua per averla evitata sia quando era in prigione sia dopo.

Finalmente Kemal può abbracciare Deniz, confermando il suo sospetto fin dall’inizio di esserne il padre. Dice a Nihan che vuole trovare una soluzione per tutti e tre. Nihan lo supplica di aspettare quel poco necessario affinché Emir non possa più fargli del male: cosa che succederebbe se portasse via chi legalmente è la figlia di Emir.

Kemal e Nihan discutono animatamente. Lui, deciso ad unire i loro destini una volta per tutte, propone a Nihan una fuga o una convivenza: la donna si oppone e lo prega di avere pazienza, temendo che Emir possa vendicarsi facendo del male a Deniz. Un confronto tra Zehra e Zehir svela un segreto sul passato della coppia: Zehra fu investita da un’auto e perse il bambino mentre correva ad avvertire Zehir che suo padre l’aveva denunciato. La donna si assume la responsabilità per aver attraversato la strada senza attenzione ma accusa Zehir di averla condotta su quella strada con le sue scelte sbagliate. La determinazione di Zeynep nel cambiare vita viene messa alla prova da un incontro con Emir, provocante e seducente. Asu passa all’azione attuando il suo piano per eliminare la rivale, incaricando uno scagnozzo di manomettere i freni dell’auto di Nihan. Mujgan ha un risveglio doloroso e cerca di parlare.

Dopo essere stata rianimata in ambulanza, Nihan arriva in ospedale in condizioni critiche. Durante l’intervento chirurgico, i medici scoprono un’emorragia interna e necessitano urgentemente di sangue; dato che le scorte ospedaliere non sono sufficienti, chiedono ai familiari di trovare donatori compatibili. Kemal ricorda che Zeynep ha lo stesso gruppo sanguigno di Nihan e va immediatamente a prenderla. Emir esige che Kemal non si avvicini alla sala operatoria e chiede alla sicurezza dell’ospedale di impedirgli l’accesso.

Emir sospetta che Kemal e Nihan fossero insieme la notte precedente l'incidente, ma Asu interviene per proteggere il marito. Anche Leyla e Ayhan concordano su una versione dei fatti per evitare che Kemal venga coinvolto nella vicenda. Quest'ultimo è molto agitato e si sente profondamente colpevole per quanto accaduto, ma sia Leyla sia Vildan lo convincono a mantenere la calma e a non rivelare ad Emir che sa essere lui il padre di Deniz.