Endless love, anticipazioni 22 ottobre: Asu ha mentito per coprire Kemal

Anticipazioni e trama puntata Endless love di martedì 22 ottobre 2024

Tufan giunge in ospedale con alcuni dipendenti che potrebbero donare il proprio sangue per salvare Nihan, ma in realtà ci ha già pensato Zeynep, a cui Emir dimostra a suo modo molta gratitudine; lei però precisa che l'ha fatto solo per il fratello. Tufan comincia a indagare sull'incidente che ha avuto Nihan e scopre che Asu ha detto delle bugie per coprire Kemal; in realtà la sera prima non erano insieme e infatti lei è uscita per cercarlo sorprendendolo insieme a Nihan.