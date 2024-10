Endless love, anticipazioni 24 ottobre: puntata pomeridiana e in prima serata

Anticipazioni e trama puntata Endless love di giovedì 24 ottobre 2024

Sette anni fa – L’episodio inizia con un flashback: Kemal e Nihan sono molto legati e osservano attraverso un caleidoscopio. Oggi – Con l’aiuto di Zehir, Yasemin e Vildan, Kemal riesce a infiltrarsi nell’ospedale fingendosi un operatore sanitario ed entra nella stanza di Nihan, che finalmente riapre gli occhi. La donna, con voce debole, accusa Kemal di averle sottratto la figlia (che si trova al sicuro a casa con Leyla) e gli chiede di andarsene.

Emir sospetta che Kemal abbia letto il diario scritto da Nihan e, una volta trovato, lo distrugge. Inoltre, scopre che Asu gli ha mentito: la sera prima dell’incidente, Kemal non era a casa con lei; così va dalla sorella e la minaccia. Proprio allora arriva Kemal e tenta di soffocare Emir per ucciderlo, ma Asu lo convince a desistere. Come punizione, Emir proibisce alla sorella di vedere la madre. Nel frattempo, Leyla riceve la visita dell’avvocato dei Kozcuoglu.

Emir permette a Kemal di raggiungere la stanza di Nihan e grazie ad un orsacchiotto con telecamera nascosto nella stanza della donna, ascolta il dialogo tra i due. Kemal e Nihan discutono della loro figlia e del fatto che Kemal è disposto a fingere ignoranza sulla verità per evitare momentaneamente le conseguenze da parte di Emir. Tuttavia, Emir è già a conoscenza di tutto. Alcuni giorni prima dell’incidente, mentre stavano ancora cercando il diario di Deniz, Kemal e Nihan si incontrano ed Emir li spia. I due si chiedono se Emir sia consapevole della loro relazione e decidono di indagare ulteriormente. La risposta arriva da Mujgan che, con voce debole, riesce a dire a Nihan che il figlio sa tutto. Leyla decide di lasciare la casa a Emir ma mantiene le azioni per sostenere Kemal all’interno dell’azienda. Hakan invia il fratello Safak lontano promettendogli che sistemerà presto le cose per farlo tornare.

Kemal è sempre più assetato di vendetta contro Emir e cerca in ogni modo di distruggerlo. Inaspettatamente Leyla cede la sua casa a Emir. Dopo questa vendita, Nihan chiede a Leyla se vuole trasferirsi da lei insieme ad Emir, proposta che lui accetta. Zeynep trova lavoro in una caffetteria e Hakan le propone di trasferirsi da lui poiché suo fratello è partito lasciando libera una stanza. Inizialmente Zeynep rifiuta l'offerta ma cambia idea quando scopre che Hakan possiede il bottone trovato nella stanza d'ospedale dove Ozan è stato ucciso. Efsane continua ad essere una spia per Emir riferendo ogni movimento o discorso sospetto avvenuto in casa. Eda scopre tutto ciò e lo comunica a Nihan. Consapevoli del fatto che sono controllati, Nihan e Kemal si incontrano segretamente; lui le dà un telefono usa e getta per comunicare in sicurezza e lei rivela a Kemal che Emir ha minacciato Deniz…