Endless Love, anticipazioni 7 ottobre: un pacco per Nihan

Anticipazioni e trama puntata Endless love di lunedì 7 ottobre 2024

Tufan riesce a ottenere la conferma che Ayhan e Leyla sono stati a Zonguldak per recarsi all'ospedale dov'è nata Asu. Intanto Kemal inizia a indagare sui movimenti finanziari della società di Emir. Zeynep scongiura Hakan di sposarla. Hakan, che si trova sulle spalle la minaccia di Kemal, risponde a Zeynep che non gli è possibile farlo. Mentre Nihan è in procinto di recarsi dalla zia Leyla (con Deniz) per farle visita, giunge un pacco indirizzato a lei…