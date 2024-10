Endless love, anticipazioni 9 ottobre: Kemal, Hakan e la cena dei veleni

Anticipazioni e trama puntata Endless love di mercoledì 9 ottobre 2024

Coadiuvato da un tecnico, Emir scopre che a Kemal è arrivato un fax con l'estratto di nascita di Asu: ora l'uomo può dimostrarle che a smascherarla è stato lo stesso Kemal, che l'ha sposata esclusivamente per prendersi le sue quote azionarie. A casa Soydere, la cena per conoscere Hakan diventa un'occasione di tensione e imbarazzi. E Kemal, temendo nuove trame da parte di Zeynep, lo incalza con le sue insinuazioni….