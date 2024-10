Endless love, anticipazioni dal 14 al 19 ottobre 2024

Anticipazioni e trame settimanali puntate Endless Love da lunedì 14 a sabato 19 ottobre 2024

Kemal giura amore eterno a Nihan, ma lei è molto spaventata da Emir e da quello che potrebbe fare a Deniz. Leyla alla fine riesce a prendere il ciuccio di Deniz, che Kemal userà per fare la prova del DNA. Ma il piano non sembra andare come previsto, perché Asu sta facendo il doppio gioco e aiuta Emir.

Il piano di Asu ed Emir per scambiare il ciuccio di Deniz, all’insaputa di Kemal, sembra funzionare; infatti, al mattino di buon’ora Kemal si avvia alla clinica per far analizzare il DNA. Nonostante tutto sembri andare come previsto, Kemal aveva già allertato Zehir di controllare che nessuno lo seguisse. E quando Zehir si accorge di Tufan che sta pedinando Kemal, i due decidono di cambiare piano per recuperare il DNA di Deniz. Nel frattempo, Fehime è sconvolta per aver troncato i rapporti con Zeynep.

Fehime decide, contro il parere di Huseyin, di andare a trovare sua figlia Zeynep di nascosto. Zeynep è malata, sola, e in lacrime nella sua stanza d’albergo, ma quando vede sua madre pensa che ci sia una speranza di riconciliazione. Fehime la sprona invece a riprendere in mano la sua vita, da sola, senza contare su nessuno, nemmeno sulla sua famiglia. Intanto, i complotti di Emir non si fermano.

Ayhan riceve un documento relativo ad una presunta vendita conclusa con la Kozcuoglu Holding. Con l’aiuto di Kemal, si rende velocemente conto di essere finito in una trappola tesa da Emir per danneggiare allo stesso tempo lui e Leyla. Intanto, Kemal organizza il complesso piano per fare irruzione in casa di Emir prima che Nihan parta per il suo viaggio con Deniz. Per farlo si serve dell’aiuto di Zehir. L’uomo mette alla prova Zehra, che ascoltando una sua telefonata, allerterà Emir e lo farà correre in azienda credendo che Zehir voglia rubare un documento dal suo ufficio.

Il complesso piano architettato da Kemal permetterà a Zehir di rendersi conto che Zehra collabora con Emir alle sue spalle. Zehir la abbandona accusandola di essere stata la causa della morte del loro figlio. Kemal è riuscito intanto a introdursi in casa di Emir e a salutare Nihan. Allo stesso tempo ha prelevato di nascosto un capello di Deniz da sottoporre all’esame del DNA.

Nihan si è allontanata in una località segreta, portando con sé sua figlia. Nessuno sa dove si trovi, escluso Emir che, stufo della lontananza forzata, decide di raggiungere la moglie e la bambina. Nel frattempo, Kemal scopre senza alcun dubbio di essere il vero padre di Deniz. Frustrato per il tempo ormai perso, decide di non far passare un secondo di più e fa il possibile per scoprire dove si trovino Nihan e la bambina. Quando le prime ricerche vanno a vuoto, gli viene in mente un’idea, ma avrà bisogno dell’aiuto di Ayhan. Leyla viene informata dei fatti ed è molto preoccupata di ciò che Emir potrebbe fare a Nihan e alla bambina se vedesse Kemal, ma soffre anche perche’, a seguito delle accuse ricevute, è costretta a stare lontana da Ayhan. Vildan ha scoperto delle cose sul passato dell’ex galeotto che coinvolgono direttamente la sua famiglia e cerca di mettere in guardia la sorella, che però le svela altri dettagli della storia.

Asu, insieme a suo marito Kemal, è diventata la principale azionista della Kozcuoglu Holding e chiede di avere un suo ufficio. Galip le mostra quello che è sempre stato il suo e le dice che a lui ormai non serve più, visto che non detiene più le quote della società di famiglia. Asu è da un po’ che prova a chiamare Kemal senza ottenere risposta. Una telefonata di Emir la informa di un importante pranzo con due dei principali azionisti della società organizzato da Kemal. Convinta di trovarlo lì, Asu va al ristorante indicatole da Tufan, ma Kemal ha annullato l’incontro poco prima. Galip, ormai disoccupato, va a trovare la madre di Asu, in coma da anni, e assistita anche da Eda. Lì si rende conto che Mujgan ha sbattuto le palpebre. Terrorizzato, Galip prova a farle una ennesima iniezione ma viene interrotto da Eda che, entrando in camera, si accorge che Mujgan ha aperto gli occhi. Felice di quell’improvviso risveglio, Eda decide di chiamare subito Emir per dargli la bella notizia.

Kemal legge il diario di Nihan su Deniz e si commuove, immaginando le situazioni che ha perduto non sapendo nulla di quanto accadeva. Poi rientra in casa e, fuori di sé dalla rabbia, è intenzionato a portare via Deniz, per toglierla definitivamente a Emir: riempie di accuse Nihan, prima tra tutte di avergli rubato un anno della vita della bambina. Ma Nihan riesce a ribaltare la situazione ammettendo che gli ha fatto un torto, ma rinfacciando a Kemal che è stata colpa sua perché sia quando era in carcere che dopo ha rifiutato di vederla e di darle aiuto.

Kemal, che finalmente può abbracciare Deniz confermando l’impressione avuta fin dall’inizio di esserne il padre, dice a Nihan di voler trovare una soluzione per tutti e tre. Ma Nihan lo implora di attendere quel poco che basta affinché Emir sia impossibilitato a fargli del male: cosa che accadrebbe se portasse via quella che sulla carta è figlia di Emir.

Kemal e Nihan discutono. Lui, determinato ad unire definitivamente il loro destino, propone a Nihan una fuga o una convivenza. La donna si oppone e lo prega di avere pazienza: ha il terrore che Emir si vendichi facendo del male a Deniz. Un confronto tra Zehra e Zehir porta ad una rivelazione sul passato della coppia: Zehra fu travolta da un’auto e perse il bambino mentre correva ad avvertire Zehir che suo padre l’aveva denunciato. La donna si assume la responsabilità di avere attraversato la strada senza fare attenzione ma accusa Zehir di averla portata lui su quella strada, a causa delle sue scelte di vita sbagliate. La determinazione di Zeynep a cambiare vita viene messa a dura prova da un incontro con Emir, sferzante e seduttivo. Asu passa all’azione e mette in atto il suo progetto di sbarazzarsi della rivale, incaricando un suo scagnozzo di manomettere i freni dell’auto di Nihan. Mujgan ha un doloroso risveglio e cerca di parlare.

Nihan, dopo essere stata rianimata in ambulanza, arriva in ospedale in gravi condizioni. Durante l'intervento, i medici si accorgono che ha un'emorragia interna e ha urgente bisogno di sangue, ma le scorte dell'ospedale non sono sufficienti, così chiedono ai familiari di cercare dei donatori compatibili. Kemal ricorda che Zeynep ha lo stesso gruppo sanguigno di Nihan, così va immediatamente a prenderla. Emir pretende che Kemal non si avvicini alla sala operatoria e chiede alla vigilanza dell'ospedale di impedirgli l'accesso.