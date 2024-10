Endless love, anticipazioni dal 4 al 9 novembre 2024

Anticipazioni e trame settimanali puntate Endless Love da lunedì 4 a sabato 9 novembre 2024

Zeynep chiede a Tarik di aiutarla a disfarsi delle prove che Hakan ha in suo possesso, le quali potrebbero incriminarla per l’omicidio di Ozan. Contemporaneamente, Kemal e Nihan si recano all’ospedale dove Ozan è stato ricoverato, cercando tra i medici e il personale testimoni oculari di ciò che è accaduto la sera del delitto.

Nihan è sempre più convinta del coinvolgimento di Zeynep e convince Kemal ad andare a parlarle. Zeynep conferma al fratello che è entrata nella stanza di Ozan quella sera, ma di essere rimasta soltanto un paio di minuti prima di andarsene, e confessa di aver mentito per paura. In seguito, Kemal scopre che Omer è un finto infermiere e che qualcuno vuole incastrare Zeynep.

Nihan è infuriata con Emir per aver diffuso una notizia falsa su Deniz e cerca in ogni modo di farla ritirare, ma senza alcun risultato. Nel frattempo, Kemal si presenta da Zeynep e la accusa di mentire e di nascondergli qualcosa di cruciale. Inoltre, sospetta che sia stata lei a provocare la morte di Ozan. A quel punto, Zeynep confessa di essere incinta di Emir. La reazione di Kemal è severa: preferirebbe che fosse morta lei piuttosto che Ozan, lasciando Zeynep in lacrime.

Ayhan, con l’aiuto dei bambini del quartiere, organizza una dolce proposta di matrimonio per Leyla, che accetta con grande felicità. Zeynep, per il suo piano, lascia la porta dell’appartamento di Hakan aperta, permettendo a suo fratello Tarik di entrare, rubare le prove dell’omicidio di Ozan e distruggerle. Hakan, però, sospetta che sia stato Kemal a farlo.

Hakan informa Zeynep che presto avrà accesso alle impronte digitali sul bottone, il che gli permetterà di identificare l’assassino e scoprire il legame con Emir. Nel frattempo, Kemal si reca a casa dei genitori e cerca nella stanza di Zeynep la camicetta da cui manca un bottone. La trova e ottiene così delle conferme. Tarik contatta Zeynep per avvisarla che Kemal è andato da lei e che ha dei sospetti. Zeynep, sentendosi sopraffatta, pensa al suicidio, ma Kemal, utilizzando delle chiavi trovate in precedenza, riesce a entrare e a salvarla. Nihan ed Emir si presentano davanti ai giornalisti e, con grande sorpresa di Emir, Nihan rivela che il loro matrimonio è solo una farsa. Dopo un momento di confusione, Emir si distacca da Nihan, annunciando la volontà di divorziare e di prendersi cura della figlia, lasciando intendere che intende portarla via a Nihan. Tarik affronta Banu, dicendole che è giunto il momento di separarsi e comunicano la decisione a Fehime e Huseyin.

Dopo la conferenza stampa che ha lasciato tutti a bocca aperta, in cui ha rifiutato di seguire il gioco di Emir, Nihan comunica al marito che non si lascerà più intimidire dalle sue minacce. Emir, però, risponde che non esiterà a farla passare per una persona instabile. Kemal, dopo aver salvato Zeynep, la esorta a dirgli la verità; di fronte al suo silenzio, decide di portarla dalla polizia, dove la ragazza, esausta dalla tensione, sviene. Nihan, per contattare Kemal, si presenta a casa sua, ma si scontra con Asu e tra le due volano parole pesanti. Emir illustra ad Asu il suo nuovo piano per tenere Nihan legata a sé. Finalmente, Kemal e Nihan si incontrano, entrambi decisi a fare chiarezza sulla morte di Ozan. Tarik chiede un grosso favore ad Asu. Hakan fornisce a Kemal i contatti della persona associata all’impronta sul bottone.

Nihan prova ad aprire la porta della casa dove vive Zeynep con la chiave del presunto assassino di Ozan, ma non si apre. Kemal non dice nulla a Nihan, ma è sorpreso e preoccupato nel constatare che sua sorella ha cambiato la serratura: cosa nasconde? Zeynep è al colmo della disperazione e della solitudine, quando qualcuno suona alla porta: è Emir che le propone di incastrare Kemal accusandolo dell’omicidio di Ozan per salvarsi. La ragazza non vuole tradire nuovamente suo fratello, ma l’uomo vince le sue resistenze: se non lo fa per lei, deve farlo per il loro bambino.

Nihan e Kemal, rintracciato il medico la cui impronta era sul bottone trovato nel luogo del delitto, lo interrogano: l’uomo però ha un alibi di ferro, era fuori da Istanbul per un anno sabbatico. Al ritorno in servizio però ricorda di aver notato la scomparsa del suo camice. Kemal vuole festeggiare Deniz a casa dei suoi genitori, e comunica a Nihan che ha un piano per tenere occupato Emir il giorno del compleanno.

Nihan e Kemal passano uno splendido pomeriggio insieme a preparare la torta di compleanno di Deniz per la festa dell’indomani. Kemal, infatti, ha già in mente un piano per allontanare Emir da casa e interrompere la festa a casa dei Kozcuoglu, lasciando così a Nihan la possibilità di portare Deniz a festeggiare con la famiglia Soydere. La sera prima della festa, Zeynep è da Kemal a prendere dei soldi in prestito, Kemal la rassicura dicendole che farà di tutto per proteggerla da chi la vuole accusare, ma la ragazza sembra distrutta. Appena lasciato l’appartamento di Kemal, Zeynep riceve una chiamata di Emir che le intima di passare alla fase successiva del suo piano, e cioè fare una misteriosa telefonata dal telefono di Kemal. Il giorno della festa, Nihan è tesa perché non sa se il piano di Kemal per far allontanare Emir funzionerà, ma quando l’uomo riceve una telefonata ricattatoria da Sallabas, lascerà la festa in onore di Deniz in fretta e furia.

Zeynep decide di non procedere con il piano di Emir per incastrare suo fratello. La punizione non tarda ad arrivare: Kemal e Nihan ricevono nello stesso momento un video che mostra Zeynep soffocare Ozan con un cuscino. Il dolore e la rabbia accecano Nihan, che si scaglia contro Zeynep accusandola di essere l’assassina di suo fratello. La ragazza riesce a scappare con l’aiuto di Tarik e viene condotta da Asu in un appartamento in cui le attende Emir. L’uomo ha intenzione di far fuggire al più presto Zeynep da Istanbul.

Nihan riferisce alla polizia che Zeynep è la responsabile dell’omicidio di suo fratello e allontana da sé Kemal accusandolo di averle nascosto ciò che aveva scoperto dopo aver guardato il video. Nihan affronta in seguito suo marito, che nega ogni coinvolgimento nell’omicidio di Ozan e nella fuga di Zeynep. Inoltre, certo che la relazione tra Nihan e Kemal sia ormai irrimediabilmente compromessa, promette a sua moglie di trovare Zeynep.

Zeynep e Kemal sono sconvolti dopo che lei ha ricevuto un breve video che riprende Zeynep, un anno prima, all’interno di una stanza d’ospedale, intenta a soffocare suo marito Ozan con un cuscino. Per Nihan, il video incastra la sorella di Kemal senza possibilità di scampo, ma Ayhan e Kemal non possono fare a meno di sollevare alcuni dubbi. Anzitutto, perché il video è così breve? E poi, se Zeynep ha soffocato Ozan, chi è stato poi ad impiccarlo? E soprattutto, chi ha piazzato una telecamera nascosta in una camera d’ospedale e a che scopo? Zeynep potrebbe risolvere alcuni dubbi, ma risulta scomparsa. È infatti nascosta in una casa procurata da Asu, ma anche Emir si offre di aiutare la sua ex amante, e tutti sanno che nessun Kozcuoglu fa un favore senza avere in mente uno scopo ben preciso.

Mentre Nihan, dopo aver ricevuto la lettera, va a casa di Zeynep e la aggredisce, Kemal va all'ospedale a farsi curare il colpo ricevuto, dopo aver avuto un giramento di testa che gli ha quasi comportato un incidente. Durante la colluttazione tra Nihan e Zeynep, Zeynep comincia ad avere un'emorragia e implora Nihan di non farle perdere il bambino. Nihan, sconvolta, la porta in ospedale, dove si imbattono in Kemal.