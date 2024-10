Endless Love anticipazioni: Emir scopre che la macchina di Nihan è stata sabotata!

Grosso rischio per Asu Alacahan (Melisa Asli Pamuk) nelle puntate di Endless Love in onda tra qualche settimana. E tutto partirà da una scoperta del fratello Emir Kozcuoğlu (Kaan Urgancıoğlu) su un incidente accaduto diverso tempo prima alla moglie Nihan Sezin (Neslihan Atagul).

Endless Love, trame: Asu cerca di uccidere Nihan

L’incidente a cui ci riferiamo verrà provocato proprio da Asu, la quale assolderà un uomo, Gurcan, affinché manometta i freni della macchina della sua “rivale in amore”. Una mossa disperata che la Alacahan porterà avanti nel momento in cui, grazie ad un test del DNA, il marito Kemal Soydere (Burak Ozcivit) avrà la certezza del fatto di essere il padre della piccola Deniz, fatta passare per quasi un anno come figlia di Emir.

Fortunatamente, anche se la vettura uscirà fuori strada, Nihan riuscirà a sopravvivere dopo una difficile operazione. Scampato il pericolo, Emir vorrà però vederci chiaro su tutta la questione e, nascondendo tutto quanto persino a Tufan Kaner (Ali Burak Ceylan), avvierà delle investigazioni per scoprire se qualcuno abbia intenzionalmente cercato di fare del male alla moglie.

Tuttavia, tra un colpo di scena e l’altro, tale storyline verrà accantonata per un po’. Almeno finché Kozcuoğlu non riceverà una notizia choc…

Endless Love, spoiler: Emir scopre che la macchina di Nihan è stata sabotata

Eh sì: dopo un’attenta perizia eseguita da un professionista, Emir scoprirà che l’auto sulla quale viaggiava Nihan è stata manomessa. Dunque l’uomo non avrà più alcun tipo di dubbio e vorrà capire chi possa essere stato a tentare di uccidere la consorte. Grazie al suo team di scagnozzi, Emir riuscirà quindi ad arrivare proprio a Gurcan che, in cambio di denaro, accetterà di dargli l’indirizzo del mandante.

Un voltafaccia, quello di Gurcan, che ovviamente metterà a rischio Asu, la quale resterà attonita quando Emir busserà alla porta di uno dei suoi appartamenti e l’accuserà apertamente di avere cercato di fare del male a Nihan. Anche in questo caso, la Alacahan saprà però volgere la situazione a proprio vantaggio. Almeno per ora…

Endless Love, trame: la contromossa di Asu

Possiamo infatti anticiparvi che Asu passerà al contrattacco e, oltre a negare ogni coinvolgimento nell’attentato a Nihan, farà sapere a Emir di avere abbastanza prove per incastrarlo per l’omicidio di Ozan Sezin (Barış Alpaykut). A quel punto, Kozcuoğlu capirà subito che la sorellina sa più di quanto dice circa l’assassinio del giovane cognato e pondererà ogni mossa per capire fino a che punto lei possa spingersi con le sue minacce.

Il tutto avverrà mentre Asu cercherà di liberarsi di Gurcan, ormai diventato un testimone scomodo. E per farlo si prenderà gioco ancora una volta di Tarik (Ruzgar Aksoy). Di questo vi parleremo però in uno dei nostri prossimi post… Seguici su Instagram.