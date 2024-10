Endless Love, anticipazioni: Fehime scopre l’ennesima bugia di Zeynep

I telespettatori di Endless Love sono decisamente abituati alle menzogne di Zeynep Soydere (Hazal Filiz Küçükköse). Tuttavia, qualcuno continuerà a darle fiducia nel corso dei prossimi episodi della dizi turca: sua madre Fehime Soydere (Zeyno Eracar). Anche se l’ennesima bugia verrà presto a galla…

Endless Love, news: Zeynep viene ferita

Tutto partirà quando, tramite un video inviato da Asu Alacahan (Melisa Asli Pamuk), Nihan Sezin (Neslihan Atagul) e Kemal Soydere (Burak Ozcivit) inizieranno a pensare che sia stata proprio Zeynep ad assassinare Ozan Sezin (Barış Alpaykut). A quel punto – dato che crederà lei per prima di essere colpevole, ignorando che in realtà il marito è stato avvelenato da Gurcan, un uomo assoldato da Asu – Zeynep ascolterà un consiglio di Emir Kozcuoğlu (Kaan Urcancioglu) e, al fine di proteggere il bambino che ha in grembo, accetterà di lasciare la Turchia.

Tuttavia, nel giorno prefissato per la fuga, Zeynep andrà incontro all’ira dell’ex suocera Vildan Acemzade (Neşe Baykent) che, scoperto il suo ipotetico coinvolgimento nella morte del figlio, si presenterà sul posto armata di pistola. Da lì partirà quindi una colluttazione fisica con Nihan, che cercherà di disarmarla, ma Vildan riuscirà comunque a far partire un colpo che ferirà Zeynep ad una spalla.

Endless Love, trame: Hakan dichiara di essere il padre del bambino di Zeynep

Fortunatamente, sia Zeynep e sia il bambino che ha in grembo riusciranno a cavarsela. E proprio in quegli istanti Fehime e suo marito Hüseyin (Orhan Güner) scopriranno che la loro terzogenita è nuovamente incinta. Dopo aver letto lo “sdegno” negli occhi dei signori Soydere, il commissario Hakan Demirtas (Erhan Alpay) – da tempo convivente della ragazza – si farà quindi avanti e dichiarerà di essere il padre del bimbo che Zeynep aspetta.

Una bugia in piena regola che Hakan dirà per proteggere Zeynep, della quale sarà innamorato, anche perché sarà pienamente al corrente della paternità di Emir. Comunque sia, una volta che si sarà ripresa dallo sparo, Zeynep accetterà sia di assecondare la menzogna e sia di sposare Hakan. Una “risoluzione” della faccenda che renderà felice mamma Fehime, almeno finché Zeynep non scoprirà il sesso del figlio…

Endless Love, spoiler: Fehime fa una scoperta “scomoda”

Appena capirà che entro pochi mesi diventerà madre di un maschietto, Zeynep deciderà di raggiungere Emir per comunicargli la notizia e congederà Fehime – presente al momento dell’ecografia – con la scusa di voler andare a parlare il prima possibile con Hakan. Insospettita, Fehime seguirà quindi la figlia e assisterà all’incontro con Emir, nel quale si inserirà interrompendolo.

Una decisione che rappresenterà una vera e propria doccia gelata per Fehime, visto che Emir non esiterà a comunicarle che è lui e non Hakan il vero padre del bambino, sottolineando che anche Kemal è al corrente della verità. Parole che spezzeranno per l'ennesima volta il cuore di Fehime e la fiducia nuovamente riposta in Zeynep…