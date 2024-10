Endless Love anticipazioni: Nihan tenta di strangolare Zeynep, ecco perché

Primo compleanno indimenticabile per la piccola Deniz. Dimenticatevi però sorrisi e gioia; un video causerà un vero e proprio trambusto in casa Soydere nel corso dei festeggiamenti. Vediamo quindi che cosa succederà nelle puntate di Endless Love in onda tra qualche mese…

Endless Love, news: la festa (segreta) per Deniz

La storyline comincerà quando, in accordo con Nihan Sezin (Neslihan Atagul), Kemal Soydere (Burak Ozcivit) progetterà una festa segreta per Deniz – che ormai saprà essere sua figlia – in casa dei genitori Hüseyin (Orhan Güner) e Fehime (Zeyno Eracar), dove verranno invitati anche il fratello Tarik (Ruzgar Aksoy), Ayhan Kandarli (Kerem Alisik) e Leyla Acemzade (Zerrin Tekindor).

Visto che anche il perfido Emir Kozcuoğlu (Kaan Urgancioglu) avrà organizzato un party per la “figlia”, Kemal farà sì che l’imprenditore debba allontanarsi di casa per una “minaccia urgente”. Escamotage che darà modo a Nihan di salire in auto con Leyla e recarsi dai Soydere, dove tutti quanti l’accoglieranno con gioia per festeggiare il primo compleanno di Deniz. Un evento che convincerà Fehime a fare un passo per riavvicinarsi alla figlia Zeynep (Hazal Filiz Küçükköse), la quale verrà invitata dalla madre e si presenterà all’appuntamento (pur non sapendo del compleanno della bimba).

Endless Love, trame: Zeynep e il ricatto di Emir

A questo punto bisognerà però fare particolare attenzione a quello che succederà. Emir si sarà infatti messo in testa di incastrare nuovamente Kemal per un reato, motivo per il quale avrà dato a Zeynep delle precise istruzioni per inchiodare il nemico e portare la polizia ad arrestarlo. Tuttavia, appena vedrà la sua famiglia riunita e felice, Zeynep non riuscirà ad andare avanti fino in fondo con il suo proposito e manderà a monte il piano studiato da Emir.

Una mossa che si rivelerà “fatale” per Zeynep. Appena si renderà conto che la ragazza non ha eseguito l’ordine, Emir si avvarrà dell’aiuto della sorella Asu Alacahan (Melissa Asli Pamuk) affinché un bambino consegni a Kemal una chiavetta usb, che avrà al suo interno il video in grado di incastrare Zeynep per l’omicidio del marito Ozan Sezin (Barış Alpaykut), avvenuto circa un anno prima. Nelle immagini, infatti, si vedrà chiaramente Zeynep soffocare Ozan con un cuscino…

Endless Love, spoiler: Nihan cerca di strangolare Zeynep

Appena visionerà il filmato, Kemal resterà attonito e non riuscirà a confessare quanto appena visto a Nihan. Quest’ultima però, negli stessi momenti, riceverà il video sul proprio cellulare e comprenderà subito che cosa Soydere abbia cercato di nasconderle.

Il risultato? In preda alla rabbia più totale, Nihan andrà nel salone di casa Soydere e, dopo averle dato dell’assassina, tenterà di strangolare Zeynep con le sue stesse mani. Una situazione di forte tensione che vedrà intervenire gli altri presenti, con Zeynep che riuscirà a fuggire grazie all’aiuto di Asu, in realtà in combutta con Emir.

Sentendosi tradita persino da Kemal, Nihan si presenterà subito alla polizia per denunciare Zeynep, ma si renderà conto del fatto che il video incriminato si è cancellato appena lo ha visualizzato. L’unico ad averlo sarà proprio Kemal, grazie alla pennina usb. Tuttavia, Kemal vorrà prima analizzarlo per capire se lo stesso sia stato manomesso oppure no.

Circostanza che metterà per l’ennesima volta i nostri protagonisti su due fronti opposti. Il tutto mentre, dopo averle dato una casa dove nascondersi, Emir continuerà a tenere sotto scacco Zeynep, sottolineando che deve ancora aiutarlo se vuole rifarsi una vita lontana dalla Turchia con il bambino che ha in grembo. Bimbo di cui, ovviamente, proprio Emir è il padre… Seguici su Instagram.