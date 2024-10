Endless Love anticipazioni: Zeynep non vuole più vivere, ecco perché

Brutto pomeriggio in arrivo per Zeynep Soydere (Hazal Filiz Küçükköse) nel corso delle prossime puntate di Endless Love. Certa che il fratello Kemal (Burak Özçivit) stia per scoprire il suo coinvolgimento nell’assassinio del marito Ozan Sezin (Barış Alpaykut), la ragazza si sentirà accerchiata, motivo per il quale tenterà di porre fine alla sua vita.

Endless Love, news: Emir vuole consegnare Zeynep a Kemal ma…

Tutto partirà quando Emir Kozcuoğlu (Kaan Urgancıoğlu) deciderà di seguire un consiglio della “sorellina” Asu Alacahan (Melisa Asli Pamuk), che gli farà presente che l’unica maniera per bloccare le indagini sulla morte di Ozan è la consegna del suo assassino, ossia Zeynep. A quel punto, Emir darà ordine ai suoi uomini di rapire la ragazza e poi farà in modo che Kemal si rechi in un capannone abbandonato con Nihan Sezin (Neslihan Atagul), per far trovare proprio Zeynep all’interno di un gigantesco pacco regalo.

Tuttavia Emir in extremis deciderà di mandare a monte il piano, salvando di fatto la Soydere prima che venga ritrovata dal fratello, perché il commissario Hakan Demirtas (Erhan Alpay) nel frattempo lo avrà messo al corrente del fatto che la ragazza sta aspettando un figlio da lui.

Tuttavia, durante il salvataggio, Emir non si renderà conto di un particolare: Zeynep perderà infatti un mazzo di chiavi, che resteranno così all’interno del sopracitato pacco regalo.

Endless Love, trame: Kemal sempre più vicino alla verità

In cerca di risposte e non sapendo per quale ragione qualcuno abbia finto di volergli consegnare il responsabile della morte di Ozan, Kemal si convincerà del fatto che quelle chiavi apriranno la porta di casa del colpevole. Non a caso, grazie ai magheggi della moglie Asu (che insisterà nel voler far cadere in trappola Zeynep nonostante la forte contrarietà di Emir), Soydere comincerà pian piano a riunire tutti i tasselli del puzzle e, attraverso dei falsi testimoni prontamente pagati da Asu, penserà con immenso dispiacere che la colpevole sia proprio la sorella.

Sentendosi messa con le spalle al muro, Zeynep capirà dunque di non avere più via d’uscita e, nonostante il bambino che porta in grembo, cercherà di impiccarsi a casa di Hakan, nella quale avrà trovato ospitalità dopo essere stata cacciata dal padre Hüseyin (Orhan Güner), furioso per la sua tresca con Emir.

Endless Love, spoiler: Zeynep tenta il suicidio ma…

Anche stavolta, il destino impedirà a Zeynep di farla finita: proprio in quegli istanti, Kemal cercherà di introdursi a casa di Hakan con il mazzo di chiavi che ha ritrovato e riuscirà così ad aprire la porta dell’abitazione tirando giù la parente dalla corda prima che soffochi.

Tale salvataggio darà modo a Kemal di capire che Zeynep è davvero coinvolta nella morte di Ozan, anche se in cuor suo spererà che qualcuno la stia minacciando per costringerla e non raccontargli ciò che realmente sa sul triste evento.

Proprio per questo, dopo averle dato modo di riprendersi, Kemal sembrerà convincere Zeynep a recarsi con lui alla polizia per fornire una confessione spontanea in grado di inchiodare il vero assassino. E così Zeynep, ormai senza un briciolo di forze, salirà sulla macchina di Kemal, pur continuando a non dirgli che è stata lei a soffocare Ozan con un cuscino durante un litigio. O perlomeno, di questo sarà pienamente convinta Zeynep…