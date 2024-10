Endless Love: Zeynep organizza un furto, ecco dove e perché | Anticipazioni

Gli intrighi di Zeynep Soydere (Hazal Filiz Küçükköse) continueranno a sorprendere i telespettatori di Endless Love. Appena scoprirà di essere in attesa di un figlio dal perfido Emir Kozcuoğlu (Kaan Urgancıoğlu), la ragazza troverà un escamotage per fermare le indagini del commissario Hakan Demirtas (Erhan Alpay) sull’omicidio del marito Ozan Sezin (Barış Alpaykut). E per farlo si avvarrà dell’aiuto del fratello Tarik (Ruzgar Akosoy)…

Endless Love, news: Zeynep si trasferisce da Hakan

La storyline prenderà il via quando Hakan renderà partecipe Zeynep del fatto che ha scoperto che, molto probabilmente, Ozan è stato assassinato. Dato che sarà coinvolta nella questione, fatta passare per oltre un anno come un suicidio, la Soydere vorrà quindi osservare più da vicino Hakan, motivo per il quale accetterà di andare a vivere con lui, sottolineando però che sono dei semplici coinquilini e che pagherà regolarmente l’affitto della sua stanza.

Un espediente con il quale Zeynep scoprirà con estrema certezza che Hakan è entrato in possesso di alcune prove in grado di dimostrare la sua teoria circa l’omicidio. Per questo la Soydere, anche per tutelare la sua serenità e quella del bambino che è in arrivo, coinvolgerà Tarik in un piano per sbarazzarsi delle prove…

Endless Love, spoiler: Zeynep organizza un furto a casa di Hakan

Eh sì: possiamo anticiparvi che Zeynep, con le lacrime agli occhi, supplicherà Tarik di aiutarla a far sparire le prove in grado di inchiodarla per la morte di Ozan. Dal dialogo emergerà che la Soydere è convinta di aver soffocato il marito con un cuscino. A quel punto, dato che l’avrà apparentemente aiutata a inscenare il suicidio del povero Sezin, Tarik non avrà altra scelta se non quella di assecondare il desiderio della sorella ed accetterà di introdursi di notte a casa di Hakan per far sparire ogni traccia riguardante l’indagine.

Per tale motivo, Zeynep chiederà a Hakan di andare a cena fuori nel giorno pensato per dare il via al furto. La macchinazione rischierà però di andare a monte quando Kemal (Burak Ozcivit) si presenterà all’improvviso a casa del poliziotto e resterà sgomento quando Zeynep, in preda ad un pianto, gli confesserà di essere incinta di Emir e che molto probabilmente è lui che sta cercando di incastrarla, tra un testimone falso e l’altro, per l’assassinio di Ozan.

Endless Love, trame: Tarik si libera delle prove

Ad ogni modo, l’uscita tra Hakan e Zeynep alla fine avrà luogo, con Tarik che entrerà in casa del poliziotto, porterà via le prove e le brucerà per non lasciare traccia. Una vittoria per Zeynep, soprattutto quando Hakan – resosi conto del furto – crederà erroneamente che il responsabile di tutto quanto sia Kemal e lo accuserà faccia a faccia della questione.

Comunque sia, vi diciamo fin da ora che Zeynep dovrà guardarsi le spalle da una persona che ha sempre considerato amica, ossia la cognata Asu Alacahan (Melisa Asli Pamuk), che muoverà le fila per far sì che Kemal scopra, in un modo o nell’altro che c’è davvero lei dietro la morte di Ozan.

Asu sarà infatti convinta del fatto che difficilmente Nihan (Neslihan Atagül) continuerebbe a stare con Kemal, qualora scoprisse che è proprio la sorella del suo amato l’assassina del gemello Ozan…