Il paradiso delle signore 9, anticipazioni dal 14 al 18 ottobre 2024

Anticipazioni settimanali puntate Il paradiso delle signore da lunedì 14 a venerdì 18 ottobre 2024

Primo giorno di lavoro per Odile alla Galleria Milano Moda e Adelaide sembra aver accettato che la figlia d’ora in poi lavorerà per la concorrenza. Ancora non si scioglie la tensione tra Concetta e Ciro, che non sa come porre rimedio a una situazione incresciosa creatasi in famiglia. Intanto è allarme in Atelier perché Botteri non trova alcuni bozzetti, mentre viene fissata la data per la presentazione dell’abito all’Aga Khan in una sfilata congiunta con la GMM. Terminato il periodo di permanenza in Francia, Clara torna a Milano ed è molto cambiata. Nel frattempo, Ciro confessa alla moglie una verità che lei non si aspetta.

Clara torna a lavorare al Paradiso e rivede Alfredo dopo mesi. Odile chiede a Umberto del suo rapporto con Adelaide e comincia a farsi un’opinione del loro legame. Roberto vuole chiedere a Mario di andare a vivere insieme, ma qualcosa lo blocca all’ultimo momento. Adelaide ha un’idea per aiutare Marcello nella sfida contro la Galleria Milano Moda. La confessione di Ciro non è servita a sciogliere le tensioni con Concetta, che, invece, si è irrigidita ancora di più nei confronti del marito. Intanto Matteo si incontra di nuovo con Umberto.

Clara confessa a Irene che non vuole allenarsi con Alfredo e non ha il coraggio di dirgli che fa solo gli esercizi che le ha prescritto il suo allenatore francese. Sarà Irene a chiarire – o, meglio, a complicare – le cose tra i due. Marta lancia un invito a Enrico. Agata si sfoga con Delia: soffre perché i suoi genitori sono in crisi. A poche ore dalla sfilata, l’abito ricamato col bisso ha un problema e il Paradiso si trova nei guai, ma alla fine una persona inaspettata salva la situazione. E’ arrivato, così, il momento della doppia sfilata e Umberto e Tancredi, dopo aver visto l’abito dei loro concorrenti, si trovano davanti a un’amara verità.

A Villa Guarnieri, l’argomento del giorno non può che essere la grande serata al Circolo con la sfilata “a sorpresa” di Adelaide. Clara cerca un chiarimento con Alfredo, mentre rimprovera Irene di essersi immischiata tra loro due. Enrico riceve una telefonata allarmante che riguarda sua figlia ed è costretto a rinunciare all’appuntamento con Marta. Umberto promette vendetta a Matteo se la Galleria Milano Moda dovesse perdere l’affare in Costa Smeralda, ma questa volta Matteo sa come rispondergli.

Roberto trova il coraggio di fare la proposta di convivenza a Mario. Clara confessa a Elvira e a Irene che con il suo allenatore francese Jerome, che per mesi l’ha seguita sulla pista di Grenoble, c’è stato qualcosa. Ciro cerca di farsi perdonare da Concetta, ma lei non si sente ancora pronta. Enrico parla con Marta e le comunica una decisione che non le farà affatto piacere. Nel frattempo, il Paradiso si è aggiudicato l’affare in Costa Smeralda. Matteo si sente finalmente libero dal ricatto di Umberto, ma lui medita vendetta insieme a Tancredi. Seguici su Instagram.