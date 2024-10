Il paradiso delle signore 9, anticipazioni dal 21 al 25 ottobre 2024

Anticipazioni settimanali puntate Il paradiso delle signore da lunedì 21 a venerdì 25 ottobre 2024

Primo giorno di convivenza per Roberto e Mario: i due sono molto emozionati. Alfredo riceve una brutta notizia sul suo cambio e Clara lo sprona a reagire. Umberto incontra Marcello e si mostra insolitamente benevolo con lui. Nel frattempo, al Paradiso, dopo la vittoria della gara “Costa Smeralda” si pensa di sfruttare l’onda del successo per attrarre sempre più gente nel grande magazzino. Enrico sperimenta ogni giorno quanto sia difficile vivere in incognito e si sfoga con Armando. Matteo torna da Parigi e va dal fratello con una bella notizia che riguarda lui e Maria. Intanto Umberto rivela a Tancredi tutta la verità sulla truffa di Hofer.

Clara e Irene parlano di Alfredo, ma la Boscolo non si sbilancia sui suoi reali sentimenti nei confronti del bel magazziniere. Odile propone di realizzare una collezione più economica alla Galleria Milano Moda. Al Paradiso, intanto, si pensa di invitare la Principessa Soraya per festeggiare la settimana persiana. Matteo chiede la benedizione di Ciro per sposare Maria e Concetta si commuove quando il marito le comunica la bella notizia.

Agata annuncia alle amiche che Maria e Matteo si sposeranno in primavera. La Furlan incontra Botteri e si lascia scappare un’affermazione che lo insospettisce circa l’esistenza di una spia all’interno del Paradiso. Clara, andando contro le regole di Jerome, il suo attuale allenatore, che le ha impedito di stancarsi, offre la sua collaborazione ad Alfredo per provare il suo cambio su strada. Marta ha un malore improvviso e perde i sensi proprio sotto gli occhi di Enrico. Una lettera di Maria fa riavvicinare Concetta e Ciro.

Marta torna a casa dall’ospedale ma non sa che è stato Enrico a salvarle la vita. Giulia Furlan si rifiuta di disegnare la collezione a prezzi economici proposta da Odile. Clara e Alfredo, dopo aver pedalato insieme, vivono un momento magico. Roberto e Mario sono innamorati più che mai, finalmente felici di ritrovarsi la sera a cenare insieme. Intanto Matteo viene a sapere dei sospetti di Botteri circa l’esistenza di una talpa al Paradiso e, per caso, Armando lo nota mentre parla di nascosto con Umberto.

Irene ha dei dubbi sui suoi reali sentimenti per Alfredo, mentre lui scopre che Jerome fa la corte a Clara e rimane spiazzato. Intanto al Paradiso è il giorno di Soraya e il grande magazzino è addobbato a festa per dare il benvenuto alla Principessa dell'Iran. Nel frattempo, Marta scopre che è stato Enrico a salvarle la vita. Armando riferisce a Marcello di aver visto Matteo parlare con Umberto. Marcello si rifiuta di pensare che suo fratello possa averlo tradito, ma vuole andare fino in fondo e prende una decisione importante.