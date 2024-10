Il paradiso delle signore, anticipazioni 14 ottobre: Concetta e Ciro, lui non sa più come rimediare

Anticipazioni puntata Il paradiso delle signore 9 di lunedì 14 ottobre 2024

Odile inizia la sua esperienza alla Galleria Milano Moda e Adelaide pare aver accettato che la figlia lavorerà per la concorrenza. Ancora problemi tra Concetta e Ciro, con quest’ultimo che non sa come rimediare alla situazione antipatica che si è creata. Botteri è in ansia perché non trova alcuni bozzetti, intanto viene fissata la data per la presentazione dell’abito all’Aga Khan in una sfilata congiunta con la Galleria Milano Moda. Finito il periodo di permanenza in Francia, Clara torna a Milano e al Paradiso, ma appare molto cambiata. Ciro svela alla moglie una verità inaspettata… Seguici su Instagram.