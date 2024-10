Il paradiso delle signore, anticipazioni dal 28 al 31 ottobre 2024

Anticipazioni settimanali puntate Il paradiso delle signore da lunedì 28 a giovedì 31 ottobre 2024

È il giorno dell’arrivo di Mimmo Burgio a Milano e i Puglisi sono pronti ad accoglierlo, anche se, prima di arrivare a casa, il ragazzo si fa riconoscere per una buona azione nei confronti di Roberto. Intanto al Paradiso, prendendo spunto dal toccante discorso della Principessa Soraya sugli amori impossibili, verrà indetto un concorso letterario abbinato alla settimana persiana. Alfredo fa domande a Clara su Jerome. Marta vede Enrico salire nell’auto dei carabinieri e si chiede il perché. Marcello è tornato dalla Germania con una scottante verità sulla truffa di Hofer, pronto ad affrontare il fratello.

Mimmo, ospite dei Puglisi, è pronto a iniziare la sua vita da poliziotto a Milano. Marta, dopo aver visto Enrico insieme ai Carabinieri, si insospettisce e gli chiede spiegazioni. Al Paradiso, è stato preparato il bussolotto dei racconti, sovrastato dal cartello che lancia l’iniziativa del concorso letterario sugli amori impossibili, con l’invito alle clienti a scrivere la propria storia. E intanto un’ombra minacciosa sembra affacciarsi sulla storia d’amore tra Roberto e Mario. Dopo la confessione di Matteo, Marcello è intenzionato a denunciare Umberto. Nel frattempo, Silvana cerca di far ragionare Barbieri, invano.

Marcello racconta ad Armando il duro confronto con Umberto della sera prima e il capo magazziniere gli suggerisce di parlarne alla Contessa. Mimmo inizia ad ambientarsi a Milano, anche se lo stile di vita a cui era abituato in Sicilia è molto diverso. Al Paradiso, intanto, vengono selezionati i racconti più belli lasciati nel bussolotto dalle clienti. Enrico confessa a Marta una parte della verità riguardante la sua storia personale. Nel frattempo, Umberto chiede ad Adelaide di convincere Marcello a non parlare. La Contessa non sa ancora come comportarsi, ma la questione complica le cose tra lei e Marcello.

Agata mal sopporta la convivenza con Mimmo e i due arrivano a scontrarsi. Dopo l’ultimo incontro, Enrico e Marta si tengono a distanza. Intanto al Paradiso è giunto il momento di premiare il racconto che ha vinto il concorso letterario abbinato alla settimana persiana. Marcello racconta a Roberto tutto su Umberto e gli chiede una mano per screditarlo pubblicamente, ma Landi cerca di mettere un freno all’impulsività del suo socio. Intanto per Guarnieri è giunto il momento più difficile della sua vita: affronta Marta, deciso a confessarle tutta la verità. Seguici su Instagram.