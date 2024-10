Il paradiso delle signore anticipazioni: Matteo (quasi) smascherato?

Nelle prossime puntate de Il Paradiso delle signore assisteremo all’ennesimo scontro tra Marcello (Pietro Masotti) e Umberto (Roberto Farnesi), che inizialmente si mostrerà insolitamente benevolo con il rivale. Possibile che Guarnieri abbia sotterrato l’ascia di guerra? Staremo a vedere.

Nel frattempo al Paradiso, dopo la vittoria della gara “Costa Smeralda”, si penserà di sfruttare l’onda del successo per attrarre sempre più gente nel grande magazzino. Alla Galleria Milano Moda, invece, Umberto rivelerà a Tancredi tutta la verità sulla truffa di Hofer, ponendo l’accento sul rischio che Matteo (Danilo D’Agostino) ha affrontato accettando il ricatto. Guai in vista per Portelli dunque?

Pare proprio di sì! La Furlan (Marta Mazzi) incontrerà Botteri (Luca Ferrante) e si lascerà scappare un’affermazione che lo insospettirà: sembra infatti che ci sia una spia all’interno del Paradiso!

Non passerà molto tempo prima che Matteo scopra i sospetti di Gianlorenzo circa l’esistenza di una talpa al Paradiso e, per caso, Armando (Pietro Genuardi) lo noterà parlare di nascosto con Umberto.

Cosa succederà a questo punto? Ferraris riferirà a Marcello di aver visto Portelli parlare con il commendatore e, per quanto Marcello si rifiuterà di pensare che suo fratello possa averlo tradito, vorrà andare fino in fondo e prenderà una decisione importante: i due fratelli stanno per dividersi?