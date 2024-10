Il paradiso delle signore: Matteo e Maria, matrimonio alle porte? | Anticipazioni

L’affare Hofer continua a rovinare la serenità di Matteo (Danilo D’Agostino), che viene ancora ricattato da Umberto (Roberto Farnesi) sentendosi dunque sempre più colpevole di mentire a suo fratello. Nonostante ciò, nelle prossime puntate de Il paradiso delle signore Portelli tornerà da Parigi e andrà da Marcello (Pietro Masotti) con una bella notizia che riguarderà lui e Maria (Chiara Russo). Profumo di fiori d’arancio?

Ebbene sì, pare che ci siamo: Matteo chiederà la benedizione di Ciro (Massimo Cagnina) per sposare Maria, con Concetta (Gioia Spaziani) che si commuoverà quando il marito le comunicherà la bella notizia. Anche la madre di Matteo, Silvana (Elodie Treccani), sembrerà essere entusiasta della proposta del figlio alla stilista e tutto presagirà qualcosa di positivo.

Tutto sembrerà pronto dunque per il grande annuncio e sarà Agata (Silvia Bruno) a comunicare alle amiche che sua sorella e Matteo si sposeranno in primavera. Ma siamo sicuri non ci saranno nuvole all'orizzonte?