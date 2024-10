My home my destiny, anticipazioni dal 14 al 18 ottobre 2024

Anticipazioni e trame settimanali puntate My home my destiny da lunedì 14 a venerdì 18 ottobre 2024

Savas ed Emine riescono a racimolare i soldi da dare a Bekir per farlo testimoniare e far scagionare Mehdi. Baris è sempre più vicino a Zeynep, tanto da non preoccuparsi più di tanto che la loro relazione esca alla luce del sole. Zeynep, vestita di infermiera, si introduce nella camera di Bekir, in ospedale, e lo convince a testimoniare in cambio dei soldi che occorrono per far operare la figlia. Cemile, con uno stratagemma, riesce a consegnare il denaro alla moglie di Bekir. Emine rimprovera Zeynep perché sta aiutando Medhi. Le due hanno uno scambio verbale molto acceso e finiscono per litigare.

Nermin regala a Sultan una delle sue borse costose, per renderla ancora più elegante. La donna ne è felicissima, ma non sa a cosa andrà incontro con questo fatto apparentemente di poco conto. Ozlem infatti, sempre molto incline alla rabbia, dice allo zio che Sultan ha rubato del denaro presente in casa. Sultan ascolta la conversazione tra Ozlem ed Ali Riza, e indignata se ne va. Ali Riza allora, capendo che le cose sono andate un po’ diversamente, decide di prendere dei fiori e dei cioccolatini e di portare la famiglia intera a casa di Sultan per chiederle scusa del fatto increscioso accaduto. Seguici su Instagram.