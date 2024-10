My home my destiny, anticipazioni dal 21 al 25 ottobre 2024

Anticipazioni e trame settimanali puntate My home my destiny da lunedì 21 a venerdì 25 ottobre 2024

Ali Riza incontra Nuh che è andato a cercare Buse, l’amante di Ercan. Lei, però, si è licenziata e Nuh riesce a farsi dare il suo indirizzo dalla donna delle pulizie. Zeynep va a trovare Buse e le chiede di convincere Ercan a confessare l’omicidio di Bekir, del quale Mehdi è stato ingiustamente accusato. Ali Riza e Nuh, dopo la notte brava, tornano a casa completamente ubriachi. Ozlem li trova che dormono abbracciati sul divano. Sultan si indigna e fa una scenata a entrambi, soprattutto perché è gelosa del fatto che Ali Riza sia andato a divertirsi in un locale notturno.

Baris e Zeynep stanno per partire per Sofia ma Zeynep, mentendo a Baris, gli dà appuntamento direttamente in aeroporto, in modo da poter andare prima in carcere a portare a Mehdi i soldi ricavati dalla vendita del pulmino di Nuh. Mehdi viene a sapere da Zeynep della morte di Bekir. Baris, insospettito dal comportamento di Zeynep, va ad aspettarla fuori dal carcere.

Tra Baris e Zeynep nasce una forte discussione quando Baris rinfaccia a Zeynep di aver preso il caso di Mehdi senza consultarlo. Zeynep si infuria quando scopre che Baris la sta seguendo e interpreta le sue azioni come un tentativo di manipolare la sua vita e prende la decisione drastica di dimettersi dallo studio legale. Zeynep informa Nermin e Sakine della sua decisione di rappresentare Mehdi legalmente, causando un aumento drammatico della tensione familiare e Zeynep le rinfaccia i loro comportamenti passati con gli ex mariti.

Baris scopre che suo fratello Savas ha segretamente coperto Zeynep e soprattutto che le ha offerto supporto nel caso. Questa scoperta amplifica la sua rabbia e il suo senso di tradimento. La serie di eventi negativi porta all'annullamento del viaggio pianificato a Sofia. Ali Riza interpreta le azioni irrazionali di Baris come segni di amore profondo verso Zeynep, Ozlem resta sempre contraria all'unione tra le due famiglie.