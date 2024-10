My Home My Destiny anticipazioni: Nuh è stufo di Cemile

Anche se le persone più buone, se esasperate, finiscono per perdere inesorabilmente la pazienza. È ciò che accadrà a Nuh (Fatih Koyunoğlu) nel corso delle prossime puntate di My home my destiny. A dargli maggiormente fastidio saranno infatti gli atteggiamenti troppo accondiscendenti della moglie Cemile Karaca (Elif Sönmez) nei riguardi del fratello maggiore Mehdi (Ibrahim Celikkol)…

My Home My Destiny, news: i giri loschi di Mehdi

Come abbiamo avuto occasione di raccontarvi in precedenza, Mehdi riuscirà ad uscire di prigione usufruendo della libertà vigilata. Una volta ritornato in libertà, Karaca si trasformerà quindi nel factotum di Cengiz (Rıza Akın), il suo ormai ex compagno di cella, e gestirà tutti i suoi affari, decisamente loschi. Non a caso, oltre ad usufruire di una lussuosissima villa nella quale porterà tutti i suoi familiari, Mehdi potrà contare su una folta schiera di bodyguard, capeggiati dal poco raccomandabile Meto (İnanç Konukçu).

Questa situazione spaventerà tantissimo Nuh, che nel frattempo sarà diventato l’autista personale di Baris Tunahan (Engin Ozturk), il capo e nuovo “fidanzato” di Zeynep Goksu (Demet Ozdemir), l’ex moglie di Mehdi. Non a caso, su insistenza di Cemile, Nuh nasconderà a Mehdi tale particolare, limitandosi a dire di avere trovato un lavoro di autista. La verità sarà però destinata a venire a galla.

My Home My Destiny, trame: Mehdi scopre tutto quanto su Nuh

Il “vaso di Pandora” verrà scoperchiato nel momento in cui emergerà che Ekrem (Nail Kırmızıgül) ha assoldato un sicario per fare del male alla figlia adottiva e all’ex moglie Nermin (Senan Kara). Proprio mentre il malintenzionato farà partire un colpo dalla sua pistola, Mehdi farà quindi da scudo con il suo corpo e si prenderà una pallottola all’altezza di una spalla. A quel punto, dopo averlo medicato, Zeynep deciderà di dare ospitalità a Mehdi per una notte.

In casa, in quegli istanti difficili, ci sarà anche Baris, che darà poi a Nuh le chiavi della sua auto di servizio e gli dirà che può tornare a casa dalla moglie Cemile. Un comando preciso che farà immediatamente capire a Mehdi che l’avvocato Tunahan è il capo del cognato Nuh!

My Home My Destiny, spoiler: Nuh è stufo di Cemile

Senza proferire parola, Nuh tornerà dunque a casa e metterà Cemile al corrente della scoperta di Mehdi. Spaventata, la donna ricorderà dunque al marito che gli aveva chiesto, settimane prima, di rinunciare al lavoro da Baris per evitare che il fratello lo venisse a scoprire e si arrabbiasse. Un rimprovero, l’ennesimo, che farà andare su tutte le furie Nuh, che dirà a chiare lettere a Cemile di essere stanco del suo atteggiamento perché per lei conta solo ciò che pensa Mehdi.

Un confronto decisamente duro che si inasprirà ulteriormente quando Nuh sosterrà che non intende più stare dietro ai capricci di Mehdi, visto che è diventato un vero e proprio malavitoso. Non a caso, Nuh inviterà la moglie a ritornare in sé, dichiarando di essere stanco delle sue continue preferenze nei riguardi di Mehdi. Insomma, i due novelli sposi sembreranno davvero arrivati quasi ad un punto di non ritorno…