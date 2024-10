My Home My Destiny anticipazioni: Zeynep, atto intimidatorio contro di lei

Un grosso spavento per Zeynep Goksu (Demet Ozdemir) e le sue mamme Sakine (Zuhal Gencer) e Nermin (Senan Kara) è in arrivo nelle prossime puntate di My Home My Destiny. Un uomo armato, a bordo di uno scooter, non esiterà infatti a sparare contro le tre donne, generando attimi di forte tensione…

My Home My Destiny, news: Zeynep decide di andare a vivere con Nermin

La faccenda si delineerà quando, grazie alla consulenza legale di Barış Tunahan (Engin Öztürk), Nermin riuscirà a fare condannare l’ex marito Ekrem (Nail Kırmızıgül) e riotterrà tutto il suo patrimonio, comprensivo di denaro e di beni immobili. Per tale ragione, Nermin deciderà di tornare a vivere nella sua vecchia e lussuosissima casa, chiedendo anche alle sue coinquiline Zeynep, Sakine, Sultan (Hülya Duyar) ed Emine (Naz Göktan).

Da un lato Sultan ed Emine rifiuteranno cordialmente l’invito, sottolineando che andranno a trovarla tutte le volte che sarà loro possibile; dall’altro Sakine non vorrà vivere nella casa della donna che, per tanto tempo, è stata la sua datrice di lavoro e, tra l’altro, le ha “portato via” Zeynep crescendola come se fosse figlia sua. Per questo cercherà di influenzare anche il parere di Zeynep, rifiutando per lei il trasferimento da Nermin.

My Home My Destiny, spoiler: atto intimidatorio contro Zeynep

Tuttavia, Zeynep non sarà dello stesso parere di Sakine e, dopo averla accusata di tentare di continuare a legarla a sé attraverso i sensi di colpa, preciserà che niente e nessuno le farà cambiare idea perché vuole andare a vivere insieme a Nermin. A Sakine non resterà dunque altro da fare se non quella di incassare la ferma volontà di Zeynep di andare a stare dalla madre “adottiva” Nermin.

Comunque sia, il giorno seguente al litigio, Sakine cercherà per l’ennesima volta di fare cambiare idea a Zeynep e la seguirà fino a casa di Nermin, nella quale sarà appunto cominciato il trasferimento. Agendo in tale modo, Sakine rischierà dunque la sua stessa vita: sull’uscio di casa, un uomo in sella di una moto raggiungerà infatti Zeynep, in quel momento al fianco di Nermin, e sparerà un colpo di pistola. Fortunatamente lo sparo andrà a vuoto, ma Zeynep avrà ben chiaro di essere stata coinvolta in un vero e proprio atto intimidatorio…

My Home My Destiny, trame: i primi sospetti

Contattata la polizia, che prometterà di fare tutti gli accertamenti del caso, Nermin non avrà dunque alcun dubbio sul possibile colpevole. Dal suo punto di vista, l’unico che avrebbe interesse nel fare del male a Zeynep sarà infatti Mehdi Karaca (Ibrahim Celikkol), appena uscito di prigione – con la libertà vigilata – e già coinvolto nei loschi traffici di Cengiz (Rıza Akın), il boss con il quale ha condiviso la cella fino alla scarcerazione.

Una teoria che non convincerà affatto Zeynep, certa che Mehdi non le farebbe mai del male, nonostante il rapimento ai suoi danni di cui si è macchiato mesi prima. Fatto sta che il ragionamento di Nermin convincerà anche Bariş e Sakine, i quali faranno presente a Zeynep che deve stare attenta perché, in fondo, Mehdi non è più l’uomo che ha conosciuto.

I sospetti contro Mehdi, ovviamente, faranno entrare nuovamente in allarme la sorella Cemile (Elif Sönmez), preoccupata dall'idea che il parente possa finire nuovamente in prigione. Ma Karaca sarà davvero il colpevole di tutto ciò? Assolutamente no e la trama si complicherà ulteriormente…