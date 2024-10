My Home My Destiny: Mehdi viene ferito! | Anticipazioni

Nuovi momenti di tensione sono in arrivo nelle prossime puntate di My Home My Destiny e, per l’ennesima volta, a rischiare la vita sarà Mehdi Karaca (Ibrahim Celikkol), il quale agirà ancora a protezione dell’ormai ex moglie Zeynep Goksu (Demet Ozdemir)…

My Home My Destiny, news: Nermin vince la battaglia legale contro Ekrem

La storyline comincerà quando, grazie alla consulenza legale di Barış Tunahan (Engin Öztürk), Nermin (Senan Kara) vincerà la battaglia legale contro il marito Ekrem (Nail Kırmızıgül) ed entrerà di nuovo in possesso di tutti i suoi beni pecuniari e immobiliari. Vittoria che la porterà a prendere la decisione di trasferirsi nella sua vecchia casa insieme a Zeynep.

Tuttavia, nel giorno previsto per il trasferimento, Nermin, Zeynep e Sakine (Zuhal Gencer) verranno spaventate da un uomo in sella ad una moto, che non esiterà a sparare un colpo di pistola in loro direzione. Un vero e proprio atto intimidatorio che spaventerà tantissimo le tre donne, le quali concentreranno tutti i loro sospetti proprio su Mehdi, uscito di prigione e invischiato negli affari loschi di Cengiz (Rıza Akın), il criminale che lo ha protetto per settimane dalle grinfie di Veysi. Come facilmente prevedibile, Karaca non avrà però dato l’ordine di spaventare Zeynep e le sue due mamme…

My Home My Destiny, spoiler: ecco chi è il vero responsabile

Al fine di dimostrare la sua innocenza, Mehdi darà infatti ordine allo scagnozzo Meto (İnanç Konukçu) di avviare delle indagini per capire chi abbia effettivamente voluto fare del male alla sua ex moglie. Contemporaneamente a tutto ciò, anche Bariş vorrà ovviamente fare luce su quanto successo alla propria fidanzata, ma non scarterà del tutto l’idea che Karaca possa avere avuto un ruolo in tutta la questione.

Comunque sia, a pochi minuti di distanza l’uno dall’altro, Bariş e Mehdi riusciranno a risolvere l’enigma grazie ad un immagini dell’uomo in scooter catturata da una telecamera di sorveglianza. E così sia Bariş e sia Mehdi resteranno attoniti quando scopriranno che l’attentatore non è altri che un uomo mandato da Ekrem, l’ormai ex marito di Nermin!

My Home My Destiny, trame: Mehdi viene ferito!

Il pericolo sarà quindi ancora in agguato: sempre col volto coperto dal casco, lo scagnozzo si presenterà nuovamente sotto casa di Nermin e farà partire un colpo dalla sua pistola. A quel punto, dato che sarà lì, Mehdi farà da scudo con il suo corpo per proteggere Nermin e Zeynep e si prenderà una pallottola all’altezza della spalla.

Da un lato il sicario riuscirà a fuggire, dall’altro Mehdi verrà prontamente soccorso da Zeynep e, per fortuna, si tratterà soltanto di un piccolo graffietto. Tuttavia, dato che sarà in libertà vigilata e rischierà di essere arrestato, Mehdi convincerà Zeynep a non contattare la polizia. Una “condizione” che atterrà pure Bariş, il quale si troverà a dover mentire anche a due poliziotti, che si presenteranno in casa convocati dai vicini per il trambusto creatosi in seguito allo sparo.

La faccenda diventerà ancora più complicata quando Mehdi si porrà come obiettivo quello di trovare Ekrem e il suo uomo prima che si diano alla fuga. Non a caso, incaricherà Meto di trovarlo, costi quel che costi… Seguici su Instagram.